Fatal accidente en la Namiquipa–Gómez Farías cobra la vida de tres jóvenes

Tres personas perdieron la vida la mañana de este lunes tras un aparatoso choque registrado en la carretera que comunica a los municipios de Namiquipa y Gómez Farías, hecho que generó una amplia movilización de cuerpos de emergencia.

El siniestro ocurrió cerca del mediodía, a la altura del tramo conocido como La Cuesta del Toro, donde se vieron involucrados un camión tipo grúa de la marca International, perteneciente a la empresa Instalaciones Eléctricas Erives, y un automóvil Hyundai Accent, color rojo.

Tras el impacto, el vehículo particular quedó completamente destruido. En su interior fueron localizados tres jóvenes que ya no contaban con signos vitales. De manera preliminar, se informó que las víctimas eran pasantes de la carrera de Medicina y fueron identificadas como Claudia Lizeth, Ariel Arturo y Miguel Ángel.

Elementos de Seguridad Pública acordonaron el área para facilitar las labores de auxilio y peritaje, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado realizó el levantamiento de los cuerpos e inició la carpeta de investigación correspondiente, a fin de esclarecer cómo ocurrió el accidente y determinar responsabilidades.