“Falsa” la supuesta “agenda oficial” para designar a coordinadores estatales de la 4T: Citlalli Hernández

Luego de que circulara en redes sociales y algunos medios nacionales, una imagen con la supuesta “agenda oficial” para la designación de los coordinadores estatales de la 4T, la presidenta de la Comisión de Elecciones del partido Morena, Citlalli Hernández Mora, afirmó que es “falsa”.

Así lo dijo a través de su cuenta oficial de X:

“Circula en redes una supuesta “agenda oficial” sobre la presentación de Coordinadoras y Coordinadores Estatales de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional.

Es FALSA.

La información oficial sobre este proceso se comunica únicamente a través de los canales institucionales de @PartidoMorenaMx.

No caigamos en rumores ni compartamos información sin verificar”.