Fallecidos en Jicapore fueron sepultados antes de necropsia, positivo a dengue viviendas del lado sinaloense

El secretario de Salud, Gilberto Baeza Mendoza indicó que las dos personas que fallecieron por causas desconocidas en la comunidad de Jicapore fueron sepultadas antes de que las autoridades de salud pudieran realizarles la necropsia.

Ello impidió determinar la causa de muerte y tener mayor información sobre la enfermedad que aqueja a por lo menos 35 personas de la comunidad por lo cual, siguen realizándose análisis de laboratorio tanto de muestras biológicas como de los pozos de agua que abastecen a la comunidad.

Gilberto Baeza adelantó que algunas de las viviendas que ya están en territorio sinaloense han dado positivo a dengue, sin embargo, continúan trabajando con las autoridades del Estado vecino para determinar cuál podría ser la causa general de la enfermedad.

Las dos personas que perdieron la vida tenían 16 y 23 años respectivamente, los demás casos han reportado síntomas como fiebre y malestar general.