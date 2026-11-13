Fallece hombre en plena vía pública en la colonia Tierra y Libertad

Un hombre de aproximadamente 45 años de edad, identificado por vecinos con el apodo de “El Chetos”, murió luego de desplomarse y golpearse la cabeza mientras caminaba por calles de la colonia Tierra y Libertad.

El incidente ocurrió sobre la calle Mártires del 2 de Octubre, donde habitantes del sector solicitaron apoyo a través del número de emergencias 911, al percatarse de que el hombre se encontraba tendido sobre la vía pública.

Al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal y un paramédico de la corporación, quien intentó auxiliarlo, pero confirmó que ya no presentaba signos vitales. De manera preliminar, se indicó que pudo haber sufrido un cuadro de hipoglucemia, presuntamente relacionado con el consumo de alcohol, antes de caer y golpearse.

La zona fue acordonada por los agentes municipales en espera de personal de la Fiscalía y del Servicio Médico Forense, quienes se encargarían de las diligencias correspondientes y de establecer las causas del fallecimiento.