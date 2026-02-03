Fallece hombre en consultorio de Farmacias Similares en el centro

La tarde de este martes se reportó el fallecimiento de un hombre al interior del consultorio de una Farmacias Similares, ubicado en el cruce de las calles Silvestre Terrazas y 90.

La persona fue identificada como Jesús María Morales Granillo, de 72 años de edad, quien se encontraba en atención médica en el consultorio a cargo del doctor Iván Rodríguez Padilla. Al arribo de la ambulancia, el paciente presentaba inconsciencia y ausencia de pulso.

De acuerdo con el informe, a las 16:45 horas el personal de emergencias inició maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) básica, además de realizar monitoreo cardíaco, el cual arrojó asistolia. Pese a continuar con los esfuerzos de reanimación, no se obtuvo respuesta favorable.

Finalmente, a las 16:58 horas se determinó suspender las maniobras y se notificó del deceso a la persona que lo acompañaba, identificada como Luis Ostos Olivares.

El lugar quedó bajo resguardo de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, a cargo del agente Ángel Cabrera García, unidad 1487, para las diligencias correspondientes.