Fallece Gabriel Garzón, actor que le dio voz a Topo Gigio en México

Actores, amigos y conocidos confirmaron el fallecimiento a sus 57 años de edad de Gabriel Garzón, quien prestó su voz al personaje del ratón conocido como Topo Gigio.

El actor Gabriel Garzón prestó su voz a su doblaje en español del títere infantil de origen italiano, Topo Gigio, desde 1994, su primera actuación ocurrió en Argentina. En 2006 comenzó a producirse por primera vez en México durante el Mundial y después participó en la serie animada del personaje desde 2020.

Según el comediante Jorge Falcón, el actor de doblaje se encontraba hospitalizado en el Hospital Juárez de México y hace unas semanas había compartido una convocatoria para solicitar donadores de sangre. Sin embargo, no reveló más información respecto a los motivos por los que se encontraba ingresado.

Gabriel Garzón nació el 27 de noviembre de 1968, comenzó en la actuación junto con Cepillín en “Una sonrisa con Cepillín” en 1970. Posterior a ello continúo con sus doblajes con títeres en otros programas infantiles.

Durante una entrevista en 2020, el actor narró que en 2016 sufrió un accidente laboral cuando una máquina pesada cayó sobre sus piernas y tras varias intervenciones quirúrgicas le fue imputada una extremidad.

“Hoy es un día triste, se nos adelantó uno de mis mejores amigos, un hombre encantador, simpático, amoroso y con un gran talento”, añadió la actriz Dacia Arcaraz.