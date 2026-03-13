Fallas en semáforos provocan caos vial en Pistolas Meneses

Un intenso caos vehicular se registró este día en la avenida Tecnológico, a la altura de la Pistolas Meneses, debido a fallas en el sistema de semaforización que dejaron el crucero sin control adecuado.

De acuerdo con automovilistas, los semáforos permanecieron apagados o en modo intermitente, lo que provocó que conductores intentaran avanzar al mismo tiempo desde distintos sentidos, generando largas filas y congestionamiento que se extendió por varios kilómetros, principalmente en la salida hacia Ciudad Juárez.

La situación también afectó el acceso a la avenida Los Arcos y la circulación sobre la avenida Tecnológico, donde se registraron frenadas bruscas y conatos de choque.