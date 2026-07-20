Extrabajadores de AHMSA bloquean planta para impedir salida de maquinaria

Un grupo de extrabajadores de Altos Hornos de México (Ahmsa) bloqueó este lunes los accesos de la planta 1 para impedir la salida de maquinaria, luego de que el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles autorizó la entrega de un montacargas industrial propiedad de una compañía.

Al grito de “¡Nada sale, nada sale!”, los manifestantes se apostaron en los accesos de la siderúrgica en Monclova, Coahuila, al sostener que los activos deben permanecer resguardados para garantizar el pago preferente de los adeudos y créditos laborales que la empresa mantiene con más de 13 mil ex trabajadores.

A la puerta 4, donde obreros mantienen uno de los bloqueos, acudieron representantes legales de la empresa Montacargas Bravo que reclama la maquinaria, quienes aseguraron que ya acreditaron ante el juzgado ser propietarios del montacargas y explicaron que el equipo fue rentado a Ahmsa para su operación, pero “se quedó atorado” tras la paralización de la siderúrgica en diciembre de 2022.

Julián Torres Ávalos, presidente del Grupo Defensa Laboral de Trabajadores de Ahmsa, y Juan Ervey Valenzuela, solicitaron a los representantes jurídicos esperar el avance del proceso de venta de Ahmsa y evitar generar incertidumbre.

Torres Ávalos indicó que existe confianza en que la subasta se llevará a cabo, ya que, dijo, tanto el juez del caso como las autoridades federales les han asegurado que la acerera será vendida.

“Les pedimos de buena manera de que se esperen; nosotros ya llevamos tres años esperando y es un perjuicio enorme, 14 mil familias y tenemos que esperarnos de que pues eso se termine, ya cuando se haya culminado el proceso, hasta nosotros ayudamos a sacar el equipo, pero en este momento no porque hay mucha inquietud entre los trabajadores, hay desesperación”, externó.

En tanto, Valenzuela destacó la importancia de que el juzgado publique las bases de la convocatoria para la subasta, al considerar que este paso es fundamental para que el proceso avance en beneficio de la clase trabajadora. Señaló que el procedimiento acumula ya siete meses de retraso.