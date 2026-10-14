Exoneran a Garduño, exdirector del INM, por incendio en Ciudad Juárez donde murieron 40 migrantes

Francisco Garduño Yáñez, quien se desempeñó como titular del Instituto Nacional de Migración (INM), fue exonerado del delito de ejercicio ilícito del servicio público, relacionado con un incendio en Ciudad Juárez en el que fallecieron 40 migrantes.

Durante la audiencia realizada este martes, el abogado del extitular del INM aseguró que la determinación del juez se debe a que el señalado cumplió con el pago de indemnizaciones, pidió perdón en un acto público y ha cursado capacitaciones en derechos humanos y protección civil, por lo que se sobreseyó la causa penal 237/2023.

A su llegada al Centro de Justicia Penal Federal, en Ciudad Juárez, Garduño Yáñez fue recibido por familiares y amigos de las víctimas, quienes le gritaron “asesino”.

Marcos Zavala, asesor jurídico de las víctimas, señaló que apelarán la decisión del juez. Indicó que actualmente hay siete procesos federales abiertos sobre el caso del incendio.

“La ausencia de la representación victimal fue lo que permitió, al inicio de este proceso, que se obtuviera ese beneficio y que ahora se haya cerrado el círculo de lo que nosotros hemos manifestado: que es una justicia selectiva y una impunidad por los hechos ocurridos el 27 de marzo de 2023, cuando fallecieron 40 personas”, afirmó el abogado de las víctimas al término de la audiencia.

El 27 de marzo de 2023, unos 70 hombres estaban hacinados en un dormitorio cerrado con candado, sin ventilación y apenas agua en el centro de detención migratoria de esa localidad fronteriza con El Paso, Texas. Al caer la noche un pequeño grupo prendió fuego a unas colchonetas en señal de protesta y en cuestión de segundos el humo lo cubrió todo.

Las cámaras de seguridad grabaron cómo los guardias salieron del lugar pese a los gritos de auxilio y sin siquiera acercarse a abrir las rejas. Sólo las mujeres, retenidas en otra celda, fueron liberadas.

Garduño fue agente de prisiones y asumió la titularidad del Instituto Nacional de Migración a mediados de 2019 para llevar a cabo la política de contención migratoria exigida por la primera administración de Donald Trump al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) y evitar los aranceles a México.

Pese al proceso en su contra y las exigencias de las víctimas, permaneció en su cargo con la llegada al poder de Claudia Sheinbaum para gestionar los temas migratorios en los primeros meses del segundo gobierno de Trump.