Exhorta Protección Civil a no utilizar pirotecnia en festejos de Año Nuevo

-Las consecuencias del uso inadecuado de estos artefactos pueden generar desde

amputaciones de extremidades hasta incendios de gran magnitud.

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) exhorta a la población a evitar el uso de

pirotecnia durante las celebraciones de Año Nuevo, con el objetivo de prevenir accidentes

que pongan en riesgo la integridad física de las personas y la seguridad de sus hogares. La

dependencia subraya que estas prácticas, aunque tradicionales en algunos sectores,

representan un peligro latente que puede transformarse en tragedia.

La dependencia estatal recordó que los artefactos pirotécnicos, al ser manipulados sin las

medidas adecuadas, pueden provocar lesiones graves como quemaduras de tercer grado,

daños auditivos permanentes e incluso amputaciones de extremidades. Asimismo, el uso

irresponsable de estos productos ha sido causa de incendios de gran magnitud en viviendas

y espacios públicos.

Protección Civil enfatizó que los menores de edad son particularmente vulnerables, ya que

suelen manipular la pirotecnia sin supervisión adulta, lo que incrementa el riesgo de

accidentes. Por ello, se hace un llamado urgente a padres y tutores para que eviten exponer a

niñas y niños a este tipo de peligros.

Además de los riesgos físicos, el uso de pirotecnia genera contaminación ambiental y

acústica, afectando a personas con condiciones de salud sensibles, adultos mayores y

mascotas. El estruendo de los cohetes puede provocar crisis nerviosas, desorientación y daños

psicológicos en sectores vulnerables de la población.

La Coordinación Estatal exhorta a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad relacionada

con la venta ilegal de estos productos, a fin de reducir su circulación y disponibilidad a los

números de emergencia 9-1-1.

Finalmente, Protección Civil invita a la población a celebrar de manera responsable y segura,

optando por alternativas de convivencia familiar que no impliquen riesgos. La dependencia

reiteró que la prevención es la mejor herramienta para garantizar que las fiestas de Año

Nuevo se desarrollen en un ambiente de paz y sin incidentes lamentables.