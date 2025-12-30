Exhorta Protección Civil a extremar precauciones ante descenso de temperaturas durante próximos días

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que continuará el ambiente frío en gran parte del estado durante los próximos días, derivado del paso del sistema frontal número 25 y la masa de aire ártico que lo impulsa, por lo que exhorta a la ciudadanía a tomar precauciones.

Para este martes se esperan heladas en varias regiones de la zona serrana y cielo de parcial a mayormente nublado; habrá vientos de 5 a 15 kilómetros por hora (km/h), con rachas superiores a 25 km/h en municipios del norte, oeste, centro y sureste, así como lluvias aisladas en Guadalupe y Calvo, y Balleza.

Se pronostica la posible caída de aguanieve o nieve en partes altas de la Sierra Tarahumara durante la madrugada de mañana.

El miércoles 31 continuarán condiciones similares, con ambiente de muy frío a frío por la mañana, de fresco a templado por la tarde y heladas en diversas regiones serranas.

Las rachas podrían rebasar los 45 km/h en localidades del oeste y centro como Carichí, Cusihuiriachi, Cuauhtémoc, Gran Morelos, Riva Palacio y Chihuahua (Majalca); serán mayores a 35 km/h en áreas del noroeste, oeste, suroeste, centro y sur.

Se prevén precipitaciones pluviales aisladas en municipios del norte, noroeste y la sierra, con posibilidad de aguanieve en Bocoyna, Guachochi y Balleza (El Vergel) durante la madrugada del jueves.

El 1 de enero de 2026 persistirán las temperaturas muy frías en la zona serrana, con heladas en varias regiones y cielo parcialmente nublado. Se prevén vientos de 10 a 20 km/h, con ráfagas superiores a 45 km/h en el norte, noroeste y centro.

Las lluvias serán aisladas en Juárez, Guadalupe, Práxedis G. Guerrero, Ascensión, Janos, Casas Grandes, Madera, Temósachic, Ocampo, Guadalupe y Calvo y El Vergel, con posible caída de aguanieve en la madrugada del viernes.

La CEPC pide a la población a extremar precauciones, abrigarse por capas, proteger a niñas, niños y personas mayores, evitar cambios bruscos de temperatura y mantenerse atenta a los avisos oficiales.

Asimismo, se llama a conducir con precaución ante posibles bancos de niebla, pavimento resbaladizo o presencia de hielo en tramos carreteros.