Excelente diálogo entre Sheinbaum y Trump sobre comercio y narcotráfico: Casa Blanca

Ciudad de México. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo una excelente conversación con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y habló sobre comercio y la lucha contra el tráfico de drogas, informó la portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly.

“El objetivo principal del presidente es frenar el flagelo del narcoterrorismo que está destruyendo comunidades en todo el país y está dispuesto a usar cualquier herramienta a su disposición para salvar vidas estadunidenses”, añadió Kelly, según informó el diario The Wall Street Journal.