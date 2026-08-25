EU reabre frontera al ganado mexicano; Sader amplía método de moscas contra el gusano barrenador

Sonora se convirtió en la primera entidad de la frontera norte en reabrir la exportación de ganado a Estados Unidos este lunes, en un acto encabezado, desde Agua Prieta, por el gobernador Alfonso Durazo Montaño y la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural Columba Jazmín López Gutiérrez, y respaldado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Se ha reiniciado en Sonora la exportación a EUA de ganado mexicano.

Felicitaciones a las y los ganaderos, al excelente equipo de @SENASICA, a los gobiernos estatales y a @Agricultura_mex. Gracias también a @USDA, socio de 🇲🇽 en la lucha contra en gusano barrenador. pic.twitter.com/84EEKChpi0 — Julio Berdegué (@JulioBerdegue) August 24, 2026

Desde la zona de preinspección cuarentenaria en Agua Prieta, el mandatario estatal, junto a Juan Carlos Ochoa, presidente de la Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS) se enlazó a la conferencia matutina de la presidenta Sheinbaum, y ahí resaltó que esta reapertura representa un momento histórico para la ganadería sonorense.

Durazo Montaño resaltó el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum, del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), autoridades federales, estatales, productores, y organismos ganaderos, ya que las acciones emprendidas en conjunto, permitieron recuperar las condiciones necesarias para la exportación.

“Sonora tiene una cultura de la sanidad, es histórico el reconocimiento nacional e internacional a los estándares sanitarios de nuestro estado, pero informarle que regresamos con una capacidad reforzada en materia sanitaria. Gracias a su apoyo estamos duplicando la capacidad de estas instalaciones, que nos permitirán un proceso riguroso de inspección, desde el origen hasta la entrega del ganado a las autoridades norteamericanas para una inspección final”, indicó.

Recordó que Sonora es reconocido como uno de los principales estados exportadores de ganado bovino del país y que en 2024 alcanzó un récord de 354 mil 480 cabezas exportadas, lo que representó una derrama económica superior a 4 mil 561 millones de pesos para los ganaderos sonorenses.

Subrayó que la actividad ganadera es fundamental para la economía de las comunidades rurales, al generar bienestar para alrededor de 34 mil ganaderos y sus familias, además de miles de empleos y servicios relacionados con la cadena productiva.

Como parte de la estrategia para fortalecer al sector, Durazo Montaño destacó también la creación del Centro Integral Ganadero, proyecto estratégico que contempla una inversión superior a 488 millones de pesos para desarrollar infraestructura como rastro, planta de alimentos, área de subastas y corrales, entre otros componentes destinados a fortalecer la cadena productiva.

Añadió que la ampliación de la Cuarentenaria de Agua Prieta permitirá incrementar su capacidad de almacenamiento de 3 mil a 6 mil cabezas de ganado y alcanzar hasta 3 mil cabezas de exportación diariamente.

Este regreso al mercado estadounidense se sustenta en la fortaleza sanitaria de Sonora, que mantiene uno de los mejores estatus sanitarios del país y ha reforzado sus acciones de vigilancia, prevención y coordinación institucional para proteger al hato ganadero y mantener la confianza de los mercados internacionales.

El primer cruce fue de 726 cabezas de ganado a partir de las 14:00 horas de este lunes tras una intensa revisión de los ejemplares.