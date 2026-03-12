EU permite temporalmente venta de parte del petróleo ruso, informa el Tesoro

Washington. Estados Unidos está permitiendo temporalmente la venta de petróleo ruso que se encuentra en el mar, indicó el Departamento del Tesoro en un comunicado, en medio de una escalada de precios de la energía después de los ataques estadunidenses e israelíes contra Irán.

El Tesoro emitió una licencia que autoriza la venta de crudo ruso y productos petrolíferos que hayan sido cargados en buques a las 12:01 AM del 12 de marzo o antes, hasta el 11 de abril.

La medida se produjo después de que Washington también permitiera la semana pasada, de forma temporal, que el petróleo ruso que había quedado varado en el mar se vendiera a la India.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, afirmó en un comunicado que la nueva autorización tiene como objetivo “ampliar el alcance global de la oferta existente” de crudo.

Pero insistió en que se trata de una “medida limitada y de corto plazo”.

Añadió que no proporcionaría “un beneficio financiero significativo al gobierno ruso, que obtiene la mayor parte de sus ingresos energéticos de los impuestos aplicados en el punto de extracción”.

La guerra en Medio Oriente ha trastocado los sectores energéticos y de transporte del mundo, prácticamente paralizando la actividad en el estratégico estrecho de Ormuz, por donde transita una quinta parte del petróleo mundial y cerca del cual, el conflicto tiene cientos de buques varados.