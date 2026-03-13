EU ordena despliegue de 2 mil 500 infantes de Marina y un buque de asalto anfibio en Medio Oriente

Dubái. Las fuerzas armadas de Estados Unidos ordenaron el despliegue de 2 mil 500 infantes de Marina y un buque de asalto anfibio en Medio Oriente, informó el viernes un funcionario estadunidense, en una importante incorporación de fuerzas en la región tras casi dos semanas de guerra contra Irán.

Elementos de la 31ª Unidad Expedicionaria de la Infantería de Marina y el buque de asalto anfibio Tripoli han recibido la orden de dirigirse a Medio Oriente, según el funcionario estadunidense, que habló con The Associated Press a condición de guardar el anonimato para poder declarar sobre planes militares delicados.

Las Unidades Expedicionarias de la Infantería de Marina están entrenadas y equipadas para realizar desembarcos anfibios, pero también se especializan en reforzar la seguridad en embajadas, evacuar a civiles y brindar ayuda en desastres. El despliegue no indica necesariamente que una operación terrestre sea inminente o que vaya a llevarse a cabo.

The Wall Street Journal fue el primer medio en reportar el nuevo despliegue de los infantes de Marina.

La 31ª Unidad Expedicionaria de la Infantería de Marina, así como el Tripoli y otros buques de asalto anfibio que transportan a los infantes de Marina, tienen su base en Japón y han estado desplazándose en el océano Pacífico durante varios días, según imágenes difundidas por los militares. Satélites comerciales detectaron al Tripoli navegando solo cerca de Taiwán. Esa ubicación lo sitúa a más de una semana de las aguas frente a Irán.

Esta semana, la Armada tenía 12 buques, incluido el portaviones Abraham Lincoln y ocho destructores, operando en el mar Arábigo. Si el Tripoli se suma a esta flotilla, sería el segundo navío más grande detrás del Lincoln en operar en la zona.

Aunque se desconoce cuántos soldados de infantería estadunidenses hay en Medio Oriente, la base aérea de Al-Udeid por sí sola —una de las más grandes de la región— suele albergar a unos 8 mil efectivos estadunidenses.