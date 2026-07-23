EU mantiene aranceles sin cambios para México, asegura Ebrard

Ciudad de México. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó que los aranceles que Estados Unidos aplica a las exportaciones mexicanas no tuvieron cambios, luego de que el gobierno estadunidense diera a conocer un ajuste en las disposiciones bajo las que impone gravámenes a decenas de países.

Ebrard lo explicó en un mensaje en video, minutos después de que el gobierno de Estados Unidos había publicado una resolución mediante la cual sustituyó el fundamento legal bajo el que aplicaba aranceles a 60 países por uno nuevo, derivado de investigaciones sobre el uso de trabajo forzoso en cadenas de suministro globales.

La medida se dio a conocer un día antes de que venciera el plazo que tenía la autoridad estadunidense para definirla.

Ebrard destacó que el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, adelantó la información a la presidenta Claudia Sheinbaum durante una reunión que sostuvieron esta mañana en Palacio Nacional, antes de que la resolución se hiciera pública. “Ya lo sabíamos, ya estábamos informados por USTR, por el embajador Greer, incluso lo comentó hoy a la Presidenta, se lo informó y sus detalles”, señaló el funcionario en su mensaje.

El secretario explicó que más del 80 por ciento de las exportaciones mexicanas seguirán exentas de arancel al cumplir con las reglas de origen del Tratado México, Estados Unidos y Canadá, por lo que no hay cambio en ese trato. Sobre el arancel que sí se aplica al resto de los productos mexicanos, precisó que se mantiene en 10 por ciento, el mismo nivel que regía hasta ahora, solo que con un nuevo fundamento.

Ebrard señaló que a otros países se les fijó una tasa mayor, de 12.5 por ciento, mientras que México conserva la proporción que ya tenía. “No vemos un cambio en el ganancial efectivo que México está pagando el día de hoy”, afirmó, y agregó que la posición del país frente a Estados Unidos se mantendrá igual.

