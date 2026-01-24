Estos fueron los tres detenidos en colonia La Galera por agredir a la Policía Municipal

Elementos de la policía municipal del Equipo de Grupos Especiales y la unidad K9, lograron la detención de tres hombres por el delito de daños en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Del Pardo y Del Oviedo, en la colonia Galera V.

Los hechos. Hoy al mediodía se alertó sobre dos personas agresivas que ocasionaron daños a un vehículo Chevrolet Malibu modelo 2016. Los Primeros respondientes acudieron al lugar, donde fueron agredidos por tres sujetos que lanzaron piedras desde el patio del domicilio, en donde un elemento fue lesionado en la cabeza, sin gravedad.

Los sujetos se atrincheraron al interior de la vivienda con armas blancas, sin embargo, fue imposible burlar a los elementos quienes lograron la detención de:

Abisai R. C., de 24 años de edad

Abigael R. C., de 24 años

Luis Uriel R. C., de 29 años

Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente para el seguimiento legal.