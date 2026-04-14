Víctor Manuel Rodríguez Molina, profesor de la Facultad de Medicina de la UNAM, detalló que ver un partido genera un “coctel neurobiológico” que impacta emociones, conducta y cuerpo.

Cuando un equipo anota, se liberan dopamina, endorfinas y serotonina, mientras que jugadas tensas elevan el cortisol como en situaciones de peligro real.

Además, las neuronas espejo hacen que los hinchas imiten movimientos y refuerzan la adicción al futbol, especialmente en compañía de familia o amigos.

Según la UNAM esto pasa en tu cerebro al ver al Mundial

De acuerdo con Víctor Manuel Rodríguez Molina de la UNAM, el futbol genera una especie de “coctel neurobiológico” en las personas.

“Nos impacta totalmente: a nivel cerebral, en el cuerpo, en la conducta y en las emociones”, detalla el profesor de la Facultad de Medicina de la UNAM.

Cuando tu equipo de fútbol anota un gol, el cerebro activa el sistema de recompensas y libera sustancias, asociadas al placer y la motivación como:

Dopamina

Endorfinas

Serotonina

Esto pasa en tu cerebro al ver el Mundial, según la UNAM (Unsplash)

Sin embargo, durante un penal, jugadas sorpresivas o tarjeta roja, el cerebro también entra en alerta y los niveles de cortisol se eleva como en una situación de peligro real.

De acuerdo con las investigaciones de la Universidad de Oxford, los aficionados al futbol experimentan incrementos de niveles de cortisol cuando ven un partido de un equipo con el que se sienten identificados.

Por su parte, análisis con escáner cerebral indican que la actividad neuronal de un aficionado cambia de acuerdo al resultado.

En las victorias hay un estímulo en las áreas relacionadas con la satisfacción, sin embargo, en resultados negativos suele presentarse la disminución del control emocional.

Dichos efectos generados por el fútbol en tu cerebro pueden verse potenciados, si miras un partido en compañía de amigos o familia.

Esto pasa en tu cerebro al ver el Mundial, según la UNAM (Unsplash)

El cerebro experimenta una compleja combinación de sustancias al ver un partido de fútbol, revela la UNAM

Otra de las cosas que reveló la UNAM es que las neuronas espejo son las responsables de que los aficionados imiten los movimientos que ven en un partido del Mundial.

Asimismo, la UNAM explica las razones por las que el fútbol es tan adictivo.

De acuerdo con la universidad, el cerebro experimenta una compleja combinación de sustancias químicas que generan bienestar.

Las cuales explican las razones por las que el fútbol resulta tan atractivo y difícil de dejar para algunos.

De acuerdo con Víctor Manuel Rodríguez Molina, “el cerebro busca repetir experiencias que le generan satisfacción”.

Por ello, los aficionados se mantienen a la expectativa y al tanto de cada jugada durante un partido de Mundial.

Ahora bien, el fútbol también puede tener efectos físicos negativos a las personas.

Esto por el cortisol y testosterona en altos niveles que se generan ante un resultados negativo durante un partido.

Lo que genera que algunos aficionados griten o gesticulen para liberar la energía que se acumula.

Incluso la reacción de las personas puede aumentar a situaciones conflictivas.

En ese sentido, la UNAM recomienda no quedarse en reposo después del partido sino caminar o hacer ejercicio para regular las emociones.