Estas son las películas nominadas a los Ariel 2026, lo mejor del cine mexicano

La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) anunció las nominaciones para la sexagésima octava edición del Premio Ariel, el cual premia lo mejor del cine mexicano.

En una conferencia de prensa celebrada este miércoles 8 de julio de 2026 en la Cineteca Nacional México, la actriz Luisa Huertas y el actor Baltimore Beltrán actuaron como anfitriones para revelar a los creadores que competirán en las 25 categorías del certamen.

Al llamado de la convocatoria acudieron un total de 151 películas: 67 largometrajes, 84 cortometrajes y 10 películas iberoamericanas procedentes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, Guatemala, Panamá, Portugal y Venezuela.

¿Cuáles son las películas nominadas al Ariel?

La máxima distinción a Mejor Película será disputada por: “El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)” bajo la dirección de Ernesto Martínez Bucio; “En el camino“, dirigida por David Pablos; “La libertad de Fierro”, a cargo de Santiago Esteinou; “O último azul” de Gabriel Mascaro; y “Vainilla“, dirigida por Mayra Hermosillo.

El resto de categorías son:

Actor

● Andrés Catzín – Cosmos

● Ernesto Rocha – Adiós, amor

● Hoze Meléndez – Cocodrilos

● Mauricio Isaac – Café Chairel

● Osvaldo Sánchez – En el camino

Actriz

● Ángela Molina – Cosmos

● Diana Sedano – Juana

● Emma Dib – La eterna adolescente

● Mónica del Carmen – Las mutaciones

● Natalia Reyes – Aún es de noche en Caracas

● Arcelia Ramírez – Cocodrilos

● Margarita Sanz – Juana

● Ángeles Cruz – Las locuras

● Ruth Ramos – La eterna adolescente

● Teresita Sánchez – Cocodrilos

Coactuación masculina

● Bernardo Gamboa – El diablo fuma (y guarda las cabezas de los

cerillos quemados en la misma caja)

● Héctor Kotsifakis – Pérdida total

● Manuel Cruz Vivas – Cocodrilos

● Mariano López Sosa – En el camino

● Roberto Sosa – Las locuras

Cortometraje animación

● Azulesepia Dir. Luis Manuel Villarreal Dávila

● Desdoblándome Dir. Natalia Pájaro

● Te prometo violencia Dir. Juan María León Piña

● Teatro Secreto Dir. Diego Martínez Gutiérrez

● Wing Shop Dir. Andrea León Gutiérrez, Gabriela Rojas Bustos,

Sascha Schmit

Cortometraje documental

● La mar Dir. Jean Chapiro Uziel

● Las voces del despeñadero Dir. Victor Rejón, Irving Serrano

● Mácula Dir. Mariana Xochiquétzal Rivera García

● Mujer de barro Dir. Concepción Vásquez

● Toda la vida para siempre Dir. Sebastián Molina Ruiz

Cortometraje ficción

● Azul Dir. David Karlak

● Crónica menor Dir. Francisco Usiel

● Oc ni temiki (sigo soñando) Dir. Misael Alva

● Techiq Dir. Missael Sánchez Arce

● Una torreta en llamas Dir. Humberto Flores Jáuregui

Dirección

● David Pablos – En el camino

● Ernesto Martínez Bucio – El diablo fuma (y guarda las cabezas de

los cerillos quemados en la misma caja)

● Gabriel Mascaro – O último azul

● Lucía Gajá – Vidas en la orilla

● Pablo Pérez Lombardini – La reserva

Diseño de arte

● Belén Estrada – En el camino

● Christian Alfredo Galindo García, Consuelo Ileana Martínez Ruiz –

Autos, mota y rocanrol

● Daniela Rojas – Juana

● Ezra Buenrostro – Aún es de noche en Caracas

● Salvador Parra – Vainilla

Edición

● Alfonso Gastiaburo, Ana García, Lucía Gajá – Vidas en la orilla

● Ernesto Martínez Bucio, Karen Plata, Odei Zabaleta – El diablo

fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma

caja)

● Jonathan Pellicer – En el camino

● Jorge Marquéz – Gerry Adams: El hombre de Ballymurphy

● Omar Guzmán, Sebastián Sepúlveda – O último azul

Efectos especiales

● Arturo Vázquez – Contraataque

● Gerardo Muñoz, Omar Israel Ayala de la Peña – Un cuento de

pescadores

● José Martínez “Josh” – Mujeres del alba

● Luis Ambriz – Cocodrilos

● Ricardo Arvizu – Aún es de noche en Caracas

Efectos visuales

● Amet Ramos – Un cuento de pescadores

● Gaston Alvárez – Autos, mota y rocanrol

● Jorge Palma Bermúdez – En el camino

● María José Straffon – Soy Frankelda

● Paula Siqueira, Raúl “Ratón” Luna – Aún es de noche en Caracas

Fotografía

● Germinal Roaux, Inti Briones – Cosmos

● Guillermo Garza – O último azul

● Juan Pablo Ramírez – Aún es de noche en Caracas

● Moritz Tessendorf – La reserva

● Ximena Amann (AMC) – En el camino

Guion adaptado

● Javier Peñalosa, Mariana Chenillo – Los dos hemisferios de Lucca

● Jimena Montemayor Loyo – Mujeres del alba

● Jorge Hérnandez Aldana – La sombra del catire

● Jorge Ramírez-Suárez – Las mutaciones

● Mariana Josefina Rondón García, María Teresa Ugás Castro – Aún

es de noche en Caracas

Guion original

● David Pablos – En el camino

● Ernesto Martínez Bucio, Karen Plata – El diablo fuma (y guarda las

cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)

● Gabriel Mascaro, Tibério Azul – O último azul

● Germinal Roaux – Cosmos

● Pablo Pérez Lombardini – La reserva

Largometraje animación

● La gran historia de la filosofía occidental Dir. Aria L. Covamonas

● Soy Frankelda Dir. Arturo Ambriz Rendón, Rodolfo Ambriz Rendón

Largometraje documental

● Brigada 2045 Dir. Olivia Luengas Magaña

● Gaza, la franja del exterminio Dir. Rafael Rangel

● La libertad de Fierro Dir. Santiago Esteinou

● Llamarse Olimpia Dir. Indira Cato Cortes

● Vidas en la orilla Dir. Lucía Gajá

Maquillaje

● Adam Zoller – En el camino

● Alejandra Velarde – Vainilla

● Gerardo Muñoz – Un cuento de pescadores

● Karina E. Monroy – Autos, mota y rocanrol

● Karina Rodríguez – Aún es de noche en Caracas

Música original

● Andrea Balency-Bearn – En el camino

● María Giménez Cacho Goded – Juana

● Memo Guerra – O último azul

● Yolihuani Curiel Balzareti – Brigada 2045

● YOM – La reserva

Ópera prima

● Cocodrilos Dir. J. Xavier Velasco

● El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la

misma caja) – Dir. Ernesto Martínez Bucio

● Juana Dir. Daniel Giménez Cacho

● La reserva Dir. Pablo Pérez Lombardini

● Vainilla Dir. Mayra Hermosillo

Película iberoamericana

● Belén (Argentina) Dir. Dolores Fonzi

● La misteriosa mirada del flamenco (Chile) Dir. Diego Céspedes

● Los domingos (España) Dir. Alauda Ruiz de Azúa

● Manas (Brasil) Dir. Marianna Brennand

● Un poeta (Colombia) Dir. Simón Mesa Soto

Revelación actoral

● Aurora Dávila – Vainilla

● Carolina Guzmán – La reserva

● Donovan Said – El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos

quemados en la misma caja)

● Laura Uribe Rojas – El diablo fuma (y guarda las cabezas de los

cerillos quemados en la misma caja)

● Victor Miguel Prieto Simental – En el camino

Sonido

● Alex de Icaza, David Montero – Autos, mota y rocanrol

● Antonio Porém Pires, Lena Esquenazi, Nayuribe Montero – Aún es

de noche en Caracas

● Arturo Salazar, Liliana Villaseñor, María Alejandra Rojas, Vincent

Sinceretti – O último azul

● Carlos Cortés Navarrete (C.A.S.), Miguel Mata, Odín Acosta

Ascencio – Brigada 2045

● Denis Sechaud, Ivan Dumas, Raphaël Sohier – Cosmos

Vestuario

● Brenda Gómez – Aún es de noche en Caracas

● Felipe Criado – En el camino

● Felipe Criado – Cosmos

● Gilda Navarro – Vainilla

● Gilda Navarro, Joanna Nogueiras Yankelevich – Autos, mota y

rocanrol