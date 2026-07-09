Estas son las películas nominadas a los Ariel 2026, lo mejor del cine mexicano

La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) anunció las nominaciones para la sexagésima octava edición del Premio Ariel, el cual premia lo mejor del cine mexicano.
En una conferencia de prensa celebrada este miércoles 8 de julio de 2026 en la Cineteca Nacional México, la actriz Luisa Huertas y el actor Baltimore Beltrán actuaron como anfitriones para revelar a los creadores que competirán en las 25 categorías del certamen.
Al llamado de la convocatoria acudieron un total de 151 películas: 67 largometrajes, 84 cortometrajes y 10 películas iberoamericanas procedentes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, Guatemala, Panamá, Portugal y Venezuela.
¿Cuáles son las películas nominadas al Ariel?
La máxima distinción a Mejor Película será disputada por: “El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)” bajo la dirección de Ernesto Martínez Bucio; “En el camino“, dirigida por David Pablos; “La libertad de Fierro”, a cargo de Santiago Esteinou; “O último azul” de Gabriel Mascaro; y “Vainilla“, dirigida por Mayra Hermosillo.
El resto de categorías son:
Actor
● Andrés Catzín – Cosmos
● Ernesto Rocha – Adiós, amor
● Hoze Meléndez – Cocodrilos
● Mauricio Isaac – Café Chairel
● Osvaldo Sánchez – En el camino
Actriz
● Ángela Molina – Cosmos
● Diana Sedano – Juana
● Emma Dib – La eterna adolescente
● Mónica del Carmen – Las mutaciones
● Natalia Reyes – Aún es de noche en Caracas
● Arcelia Ramírez – Cocodrilos
● Margarita Sanz – Juana
● Ángeles Cruz – Las locuras
● Ruth Ramos – La eterna adolescente
● Teresita Sánchez – Cocodrilos
Coactuación masculina
● Bernardo Gamboa – El diablo fuma (y guarda las cabezas de los
cerillos quemados en la misma caja)
● Héctor Kotsifakis – Pérdida total
● Manuel Cruz Vivas – Cocodrilos
● Mariano López Sosa – En el camino
● Roberto Sosa – Las locuras
Cortometraje animación
● Azulesepia Dir. Luis Manuel Villarreal Dávila
● Desdoblándome Dir. Natalia Pájaro
● Te prometo violencia Dir. Juan María León Piña
● Teatro Secreto Dir. Diego Martínez Gutiérrez
● Wing Shop Dir. Andrea León Gutiérrez, Gabriela Rojas Bustos,
Sascha Schmit
Cortometraje documental
● La mar Dir. Jean Chapiro Uziel
● Las voces del despeñadero Dir. Victor Rejón, Irving Serrano
● Mácula Dir. Mariana Xochiquétzal Rivera García
● Mujer de barro Dir. Concepción Vásquez
● Toda la vida para siempre Dir. Sebastián Molina Ruiz
Cortometraje ficción
● Azul Dir. David Karlak
● Crónica menor Dir. Francisco Usiel
● Oc ni temiki (sigo soñando) Dir. Misael Alva
● Techiq Dir. Missael Sánchez Arce
● Una torreta en llamas Dir. Humberto Flores Jáuregui
Dirección
● David Pablos – En el camino
● Ernesto Martínez Bucio – El diablo fuma (y guarda las cabezas de
los cerillos quemados en la misma caja)
● Gabriel Mascaro – O último azul
● Lucía Gajá – Vidas en la orilla
● Pablo Pérez Lombardini – La reserva
Diseño de arte
● Belén Estrada – En el camino
● Christian Alfredo Galindo García, Consuelo Ileana Martínez Ruiz –
Autos, mota y rocanrol
● Daniela Rojas – Juana
● Ezra Buenrostro – Aún es de noche en Caracas
● Salvador Parra – Vainilla
Edición
● Alfonso Gastiaburo, Ana García, Lucía Gajá – Vidas en la orilla
● Ernesto Martínez Bucio, Karen Plata, Odei Zabaleta – El diablo
fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma
caja)
● Jonathan Pellicer – En el camino
● Jorge Marquéz – Gerry Adams: El hombre de Ballymurphy
● Omar Guzmán, Sebastián Sepúlveda – O último azul
Efectos especiales
● Arturo Vázquez – Contraataque
● Gerardo Muñoz, Omar Israel Ayala de la Peña – Un cuento de
pescadores
● José Martínez “Josh” – Mujeres del alba
● Luis Ambriz – Cocodrilos
● Ricardo Arvizu – Aún es de noche en Caracas
Efectos visuales
● Amet Ramos – Un cuento de pescadores
● Gaston Alvárez – Autos, mota y rocanrol
● Jorge Palma Bermúdez – En el camino
● María José Straffon – Soy Frankelda
● Paula Siqueira, Raúl “Ratón” Luna – Aún es de noche en Caracas
Fotografía
● Germinal Roaux, Inti Briones – Cosmos
● Guillermo Garza – O último azul
● Juan Pablo Ramírez – Aún es de noche en Caracas
● Moritz Tessendorf – La reserva
● Ximena Amann (AMC) – En el camino
Guion adaptado
● Javier Peñalosa, Mariana Chenillo – Los dos hemisferios de Lucca
● Jimena Montemayor Loyo – Mujeres del alba
● Jorge Hérnandez Aldana – La sombra del catire
● Jorge Ramírez-Suárez – Las mutaciones
● Mariana Josefina Rondón García, María Teresa Ugás Castro – Aún
es de noche en Caracas
Guion original
● David Pablos – En el camino
● Ernesto Martínez Bucio, Karen Plata – El diablo fuma (y guarda las
cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)
● Gabriel Mascaro, Tibério Azul – O último azul
● Germinal Roaux – Cosmos
● Pablo Pérez Lombardini – La reserva
Largometraje animación
● La gran historia de la filosofía occidental Dir. Aria L. Covamonas
● Soy Frankelda Dir. Arturo Ambriz Rendón, Rodolfo Ambriz Rendón
Largometraje documental
● Brigada 2045 Dir. Olivia Luengas Magaña
● Gaza, la franja del exterminio Dir. Rafael Rangel
● La libertad de Fierro Dir. Santiago Esteinou
● Llamarse Olimpia Dir. Indira Cato Cortes
● Vidas en la orilla Dir. Lucía Gajá
Maquillaje
● Adam Zoller – En el camino
● Alejandra Velarde – Vainilla
● Gerardo Muñoz – Un cuento de pescadores
● Karina E. Monroy – Autos, mota y rocanrol
● Karina Rodríguez – Aún es de noche en Caracas
Música original
● Andrea Balency-Bearn – En el camino
● María Giménez Cacho Goded – Juana
● Memo Guerra – O último azul
● Yolihuani Curiel Balzareti – Brigada 2045
● YOM – La reserva
Ópera prima
● Cocodrilos Dir. J. Xavier Velasco
● El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la
misma caja) – Dir. Ernesto Martínez Bucio
● Juana Dir. Daniel Giménez Cacho
● La reserva Dir. Pablo Pérez Lombardini
● Vainilla Dir. Mayra Hermosillo
Película iberoamericana
● Belén (Argentina) Dir. Dolores Fonzi
● La misteriosa mirada del flamenco (Chile) Dir. Diego Céspedes
● Los domingos (España) Dir. Alauda Ruiz de Azúa
● Manas (Brasil) Dir. Marianna Brennand
● Un poeta (Colombia) Dir. Simón Mesa Soto
Revelación actoral
● Aurora Dávila – Vainilla
● Carolina Guzmán – La reserva
● Donovan Said – El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos
quemados en la misma caja)
● Laura Uribe Rojas – El diablo fuma (y guarda las cabezas de los
cerillos quemados en la misma caja)
● Victor Miguel Prieto Simental – En el camino
Sonido
● Alex de Icaza, David Montero – Autos, mota y rocanrol
● Antonio Porém Pires, Lena Esquenazi, Nayuribe Montero – Aún es
de noche en Caracas
● Arturo Salazar, Liliana Villaseñor, María Alejandra Rojas, Vincent
Sinceretti – O último azul
● Carlos Cortés Navarrete (C.A.S.), Miguel Mata, Odín Acosta
Ascencio – Brigada 2045
● Denis Sechaud, Ivan Dumas, Raphaël Sohier – Cosmos
Vestuario
● Brenda Gómez – Aún es de noche en Caracas
● Felipe Criado – En el camino
● Felipe Criado – Cosmos
● Gilda Navarro – Vainilla
● Gilda Navarro, Joanna Nogueiras Yankelevich – Autos, mota y
rocanrol