Estará en el Mundial quien se encuentre en buenas condiciones: Aguirre sobre lesionados

Ciudad de México. Cuando faltan poco menos de cinco meses para la Copa del Mundo en casa, el Tricolor enfrenta una compleja situación por un amplio número de lesionados, como es el caso del capitán Edson Álvarez, quien apenas se sometió este fin de semana a una operación. Frente a este atípico panorama, el técnico Javier Aguirre reconoció cierta preocupación, al tiempo que lanzó un claro mensaje: estará en el Mundial quien se encuentre en buenas condiciones.

“Sí estoy ocupado y preocupado porque son varios. La selección no depende un jugador, pero tampoco no es para rehabilitar es para jugar al cien por ciento, el que no esté al cien por ciento y no esté jugando, no puede venir”, dijo Javier Aguirre, estratega del Tricolor.

“Espero escuchar a mi cuerpo técnico y no equivocarnos. Todo el mundo tiene la puerta abierta en la selección, jugando. Nadie está vetado y nadie tiene un lugar seguro”, agregó.

Al someterse a una operación de tobillo, Álvarez se sumó a una extensa lista de lesionados que han afectado a la preparación del Tricolor rumbo al Mundial donde México será anfitrión por tercera ocasión en la historia.

Santiago Giménez, quien es parte del Milán, fue operado del tobillo derecho y se espera que retorne a las canchas hasta marzo, mientras que Alexis Vega, bicampeón con Toluca, se sometió a una limpieza de rodilla por lo que podría regresar al terreno de juego en dos meses.

Uno de los casos que más incertidumbre ha generado es el del joven Gilberto Mora, quien pese a tener 17 años ha sorprendido por su buen rendimiento en la cancha con Tijuana y se perfilaba para ir al Mundial. No obstante, desde enero se encuentra en recuperación debido a una pubalgia, una de las lesiones que más afectan a los jugadores por exceso de esfuerzo físico.

Luis Chávez, quien fue de los pocos que destacó en el pasado Mundial de Qatar 2022, ahora está en duda para disputar el torneo mundialista en casa tras sufrir una rotura de ligamentos. Se espera que el jugador pueda regresar en marzo a los entrenamientos, aunque todavía podría tardar un poco en recuperar un nivel óptimo.

César Chino Huerta también se recupera de una pubalgia, que lo ha mantenido rezagado con su equipo el Anderlecht, de Bélgica; mientras que Rodrigo Huescas, del Copenhague, sufrió una rotura de ligamentos. Luis Romo se encuentra fuera de las canchas por una molestia muscular y podría tardar hasta un mes para recuperarse.

El caso más desafortunado es el de Jesús Chiquete Orozco, quien prácticamente estaría fuera del lugar tras ser operado de una luxación del tobillo del tobillo derecho”.

“Tengo 10 cirugías en mi cuerpo y sé que la clave es la canija rehabilitación. Eso es lo que insisto, no se pongan plazos”, dijo Aguirre quien aseguró tener comunicación con cada uno de los jugadores para conocer su estado médico.

“En la semana hablé con Mora, que atraviesa un problema de pubalgia, hablé con Romo por su lesión, tenemos el plan 360 para estar pendientes de ellos, no los abandonamos. Son circunstancias del futbol.

Santiago fue intervenido, lo de Edson fue un contratiempo por golpe en diciembre que fue empeorando, Alexis se hizo una limpieza de rodilla, Chávez en Moscú, ya casi está, Chiquete no creo que llegue. De Huescas, quiero ir a verlo porque viendo a la cara al jugador es cuando uno siente (si pueden jugar)”, indicó.