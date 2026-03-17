Estafaron a adultos mayores con supuesto incremento en pensión del IMSS, van 82 denuncias por un 1.3 mdp

El fiscal de Distrito Zona Centro, Heliodoro Araiza Reyes aseguró que existen avances importantes en la investigación de una red de fraude que prometía a adultos mayores con incrementar sus pensiones del IMSS, despojándolos de su dinero.

A la fecha van 82 querellas por un detrimento de un millón 340 mil pesos, recibiéndose la primera denuncia a finales de febrero de este año y en su mayoría, de adultos mayores que no viven o no están en contacto con sus familiares.

A las víctimas se les contactaba por parte de una supuesta consultoría legal por medio de la red social Facebook y también se difundió el rumor de boca en boca, respecto a que podían incrementar su pensión del IMSS hasta en un triple de lo que recibían actualmente.

Se les citaba a unas oficinas ubicadas en la avenida Zarco, en la colonia Salud en donde las personas defraudadas ubican a un hombre y a una mujer como presuntos responsables quienes les explicaban el procedimiento a seguir, pidiéndoles un pago por 9 mil 200 pesos.

Una vez recibido el pago, en su mayoría en efectivo y en algunas ocasiones por transferencia, se les indicaba que el trámite tomaría alrededor de 3 meses, tiempo en el que eran contactados vía telefónica fingiendo dar seguimiento y haciéndoles creer a las víctimas que sí era un procedimiento real.

Al transcurrir los meses, las víctimas se percataban de que no había incremento por lo que empezaron a interponer las denuncias, sin embargo, al momento de que se recibió la primera querella, las oficinas ya tenían una semana de haberse desocupado.

En este sentido, se investigó que el inmueble había sido alquilado para tales fines, sin que el propietario tuviera más conocimiento del asunto ya que informó que le dejaron abandonado el lugar y él procedió a poner candados.

Como parte de las investigaciones, la Fiscalía Centro solicitó información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en seguimiento a las transferencias que algunas de las víctimas realizaron.