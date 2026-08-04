Estados Unidos revoca visa a embajadora de Brasil por disputa diplomática

Washington. El gobierno de Estados Unidos revocó la visa a la actual embajadora brasileña, Maria Luiza Ribeiro Viotti, en represalia por la negativa de Brasil el mes pasado a conceder visas a dos diplomáticos estadunidenses que pretendían visitar el país sudamericano antes de las próximas elecciones, así como por la demora de Río de Janeiro en aprobar al nominado por el presidente, Donald Trump, para ser embajador en Brasil.

El Departamento de Estado estadunidense indicó que la decisión fue una ”respuesta recíproca” a la medida de Brasil. Funcionarios señalaron que la medida se había aplazado varias veces para darle al presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, margen para dar marcha atrás, algo que no hizo.

No obstante, los funcionarios manifestaron que la medida podría revertirse rápidamente si Brasil toma las acciones que Estados Unidos considera apropiadas y acepta al nominado de Trump para el cargo de embajador.