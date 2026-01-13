Esperaban una “mala salida” en llamada con Trump, quienes quieren la intervención: Sheinbaum

Ciudad de México. La presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que solo actores de la oposición esperaban que “hubiera una mala salida” en la llamada que ayer sostuvo con su homologo de Estados Unidos, Donald Trump.



“Ayer, cuando hicimos la llamada, ellos esperaban al revés: que hubiera una mala salida para estar culpando a la presidenta de México y a la 4T”, señaló en la mañanera de este martes a la par de agradecer al embajador estadunidense, Ronald Johnson, su mediación para que se diera la comunicación con el magnate.



La mandataria refirió que los opositores esperaban que se diera un problema o un diferendo con el presidente de la nación vecina “para decir: ‘Ya ven, la Presidenta no tiene la capacidad, Estados Unidos tiene que intervenir’”.



En ese sentido, recordó que en una de las intervenciones de Estados Unidos en México, nuestro país perdió la mitad de su territorio; y en 1914, en plena Revolución, se contuvo el último de los intentos estadunidenses por invadir.



“México es un país independiente, libre y soberano, y bastante trabajo le ha costado al pueblo de México garantizar esa independencia y esa soberanía (…) ¿Quiénes buscan la intervención? Quienes no tienen fuerza interna, quienes se sustentan en otros para poder garantizar su influencia en nuestro país.



“¿Quiénes hablan de la necesidad de intervención? En general, la mayoría de los que no están con nosotros, es el PRIAN particularmente. Vean quién se manifestó, de cualquiera de los partidos políticos o gobernadores, respecto Venezuela y qué dijeron, porque es importante, y cuál es su visión del futuro de México y de lo que significa el desarrollo nacional”.



En el caso del embajador de Estados Unidos, la mandataria agradeció sus gestiones para concretar la llamada con Trump.



“Hay que decirlo, cuando pedimos apoyo del embajador para alguna gestión con el gobierno de Estados Unidos, siempre nos ha ayudado el embajador, obviamente él representa al gobierno de Estados Unidos aquí y nosotros tenemos mucha relación con ellos. Cuando hemos solicitado un apoyo del embajador, siempre lo hemos tenido, agradecerle”.

