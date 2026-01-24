Espera Fiscalía de Distrito dictamen forense de muerte de masculino en barandilla de AEI

La Fiscalía de Distrito Zona Centro, informa que la persona que falleció en el área de barandilla de la Agencia Estatal de Investigación, se encontraba detenida por violencia familiar.

El masculino fallecido, fue detenido por elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, y puesto a disposición de la Fiscalía Especializada de la Mujer, bajo resguardo en las instalaciones de la Fiscalía de Distrito, ubicadas en el cruce de las calles 25 y Teófilo Borunda, en la ciudad de Chihuahua.

Esta representación social está a la espera del dictamen forense que determinará la causa de la muerte, y dará cause a la investigación correspondiente.