Zoe Saldaña sobre la polémica de Karla Sofía: “Yo también estoy decepcionada”

Zoe Saldaña , una de las protagonistas de la cinta Emilia Pérez, expresó su decepción ante la polémica que rodea a su compañera de reparto Karla Sofía Gascón , quien ha sido objeto de críticas tras la reaparición de antiguos tuits con contenido considerado racista y xenófobo.

En una entrevista con Variety, la actriz señaló que también se siente decepcionada aunque recalcó que no le gusta hablar sobre las acciones de otras personas. «Yo también estoy decepcionada. No puedo hablar de las acciones de otras personas”. Añadió: “Todo lo que puedo dar fe es de mi experiencia, y nunca en un millón de años creí que llegaríamos a esta situación”.

Zoe Saldaña habla de la controversia de Karla Sofía Gascón

Zoe Saldaña enfatizó su rechazo a cualquier forma de discriminación: “No apoyo ninguna retórica negativa de racismo e intolerancia hacia ningún grupo de personas. Eso es lo que quiero defender”.

Zoe Saldaña y Karla Sofía Gascón (Getty Images)

A pesar de la controversia, destacó el equipo que hicieron: “Me permito seguir experimentando esa alegría porque nos unimos como equipo, pero también somos individuos responsables de todo lo que decimos y hacemos”.

A pesar de la polémica, Emilia Pérez ha sido aclamada en la temporada de premios. Obtuvo13 nominaciones a los premios Oscar, incluyendo Mejor película, Mejor director para Jacques Audiard y Mejor actriz para Karla Sofía Gascón , quien se convirtió en la primera mujer transgénero nominada en esta categoría.

Elenco de «Emilia Perez». (Getty Images)

Zoe Saldaña también ha sido reconocida con la nominación a Mejor actriz de reparto por su interpretación en la película. Finalmente, la actriz ha dejado claro que no permitirá que esta controversia empañe su experiencia con la película ni el mensaje positivo que el equipo de producción busca transmitir.

La polémica de ‘Emilia Pérez’

La polémica comenzó cuando se viralizaron antiguas publicaciones que Karla Sofía Gascón hizo en Twitter con comentarios despectivos hacia diversos grupos raciales y sociales. Aunque algunos seguidores intentaron justificar que se trata de publicaciones pasadas, la reacción negativa fue inmediata.

Karla Sofía Gascón (Getty Images)

Como consecuencia, Netflix decidió distanciarse de la actriz, excluyéndola de la promoción oficial de la película. Además, la plataforma dejó de financiar los gastos de la actriz para la temporada de premios.

Jacques Audiard, director de Emilia Pérez, también se pronunció sobre la situación, condenando los comentarios de Gascón y señalando que no ha tenido contacto con ella desde que estalló la controversia.

Adriana Paz, Selena Gomez, Karla Sofía Gascón, Zoe Saldana y Jacques Audiard (Getty Images)

“No he hablado con ella y no quiero hacerlo. Está en un camino autodestructivo en el que no puedo intervenir, y realmente no entiendo por qué sigue adelante, por qué se está haciendo daño a sí misma, ¿por qué? No lo entiendo. Y lo que tampoco entiendo es por qué está dañando a las personas que estuvieron muy cerca de ella”, declaró.

Su postura refleja la fractura dentro del equipo de producción, que ha tomado distancia de la actriz en medio de la crisis mediática.