Zayn Malik revela que fue expulsado de una famosa app de citas

El cantante Zayn Malik , ex integrante de One Direction, no está teniendo tanta suerte en el amor.

Han pasado ya casi tres años desde su polémica ruptura con la modelo Gigi Hadid, con quien tiene una hija llamada Khai, y desde entonces el intérprete no ha dudado en echar mano de las nuevas tecnologías para tratar de encontrar a su media naranja.

Zayn Malik fue expulsado de una famosa app de citas

Como ha revelado ahora Zayn Malik , su paso por Tinder ha sido un completo fracaso, hasta el punto de que ha sido expulsado de la plataforma.

El perfil del artista ha sido bloqueado por la app, según confesó en su última entrevista, por una supuesta suplantación de identidad.

Zayn Malik no estaba preparado para una nueva relación

Zayn Malik ha admitido que se precipitó al embarcarse en relaciones para las que no estaba preparado.

Además de debutar en la paternidad con la citada modelo, años antes Malik llegó a anunciar su compromiso matrimonial con la también cantante Perrie Edwards, sólo unos meses antes de que la pareja confirmara su ruptura definitiva en 2015.

«Estoy satisfecho y muy feliz de estar soltero, por primera vez en mi vida. Estuve en una relación desde los 17 hasta los 21. Me comprometí e iba a casarme. Pero no sabía nada de la vida en ese momento», explicó sobre su noviazgo con Perrie.

Echando la vista atrás, el cantante opina que se adentró en esas relaciones sin saber muy bien a qué se enfrentaría, en un intento forzado por «madurar». «Creo que lo más sabio es tomarte tu tiempo y conocerte a ti mismo antes de invertir en otro ser humano como compañera de vida», ha sentenciado.