Zac Efron protagonizará remake de ‘Tres Hombres y un Bebé’

Zac Efron ya tiene un nuevo proyecto cinematográfico en puerta y esa es una nueva versión de la exitosa comedia de 1987 ‘Tres Hombres y un Bebé’, según información de The Hollywood Reporter.

La cinta, para la cual actuará como protagonista, será realizada para Disney Plus bajo la producción de Gordon Gray y escrito por Will Reichel. Aún no se cuenta con un director.

La película original ‘Tres Hombres y un Bebé’ protagonizada por Tom Selleck, Steve Guttenberg y Ted Danson como solteros que viven un estilo de vida sin preocupaciones y comparten un apartamento en la ciudad de Nueva York. El trío se ve obligado a adaptarse a la paternidad cuando una niña engendrada por el personaje de Danson llega a su puerta.

Ese guión, escrito por Jim Cruickshank y James Orr, se basó en la película francesa de 1985 “Trois hommes et un couffin” (“Tres hombres y una cuna”). ‘Tres Hombres y un Bebé’, dirigida por Leonard Nimoy, fue un éxito masivo con $ 240 millones en taquilla mundial con un presupuesto de $ 11 millones. Las estrellas volvieron a formar equipo en 1990 para una secuela, “Three Men and a Little Lady”, que recaudó 71 millones de dólares en todo el mundo.

Efron rompió con Disney, interpretando a Troy Bolton en un trío de películas para televisión “High School Musical”, que se estrenaron de 2006 a 2008. Sus créditos incluyen “Hairspray” de 2007, “17 Again”, “New Year’s Eve”, Uno, “Vecinos”, “Abuelo sucio”, “Guardianes de la playa”, “El mejor showman”, “Extremadamente malvado, sorprendentemente malvado y vil” y “¡Scoob!”.

