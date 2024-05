Yuriria Sierra y más de 100 mujeres escriben ‘con ilusión’ a futura presidenta

Entre el escepticismo y un cierto grado de esperanza e ilusión es como Yuriria Sierra y las más de 100 mujeres que contribuyeron al libro Presidenta: Más de 100 mujeres te escriben es como la periodista aguarda que transcurra la jornada electoral del 2 de junio, día en el que todo apunta a que por primera vez en la historia de México, una mujer será presidenta de la República.

“El 2 de junio, todas, todos y todes nos iremos a dormir con la noticia de que una mujer ha sido electa presidenta de México”, dijo Yuriria en entrevista para platicar sobre este proyecto en el que reunió a un grupo de notables mujeres de distintos ámbitos de la vida nacional para hacerle llegar un mensaje claro y contundente a quien se convertirá en jefa del Ejecutivo.

Con ilusión y escepticismo, más de 100 mujeres escriben a quien será la primera mujer presidenta de México

“Yo sé que las dos tienen el libro en su poder y que las dos lo pidieron con muchas ganas de leernos”, aseguró Yuriria Sierra al preguntarle si sabe si Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez ya revisaron el texto, al que la periodista considera que, sin importar quién resulte ganadora en las elecciones, el libro es desde ya “una hoja de ruta, un mapa de navegación para las dos”, pues en sus hojas pueden palpar “lo que están pensando al menos estas ciento once mujeres”, explicó.

“Este libro debería ser un libro con 67 millones de textos que es la totalidad de mujeres, pero no hay esa cantidad de hojas, pero seguramente habrá ejercicios en los que todas ¡y todos! podrán expresar qué es lo que esperan de la primera presidenta de México”, señaló la periodista sobre el episodio histórico que estamos por vivir como nación, al que llama a la sociedad en su conjunto a participar. “Ojalá que todas pero también todos seamos parte activa de este momento que se está viviendo en México”.

Yuriria Sierra convoca a más de 100 mujeres a escribir una misiva urgente a la primera mujer presidenta de México

Yuriria Sierra es enfática al describir que espera las elecciones del 2 de junio y el resultado de las mismas “como todas las mujeres de este país, lo espero con un grado importante de esperanza y de ilusión. Por el solo hecho de que una entre nosotras tendrá el máximo cargo político en este país”. Pero también es puntual al señalar que entre las decenas de textos que conforman el libro Presidenta: Más de 100 mujeres te escriben, hay algunos “con más escepticismo y con más incredulidad”, pero que todos tienen “las preguntas necesarias”, porque sí se avecina un hecho histórico, pero también es un hecho que “cada seis años nos llevamos una desilusión nueva”, cuando llega una persona nueva a la presidencia, según señaló en entrevista exclusiva para Quién.

De esta forma, agrupó a mujeres que, con distintas experiencias y de distintos campos de acción, mezclaron su perfil profesional y ciudadano con su corazón para consolidar con los textos que convierten el libro en una misiva urgente y contundente a quien será la primera mujer presidenta de México.

Las participantes son “mujeres que han tenido que luchar permanentemente para llegar hasta donde han llegado”, explicó Yuriria. “Les pedí textos a científicas, a escritoras, a cineastas, a artistas, a cantantes. Por supuesto a empresarias, activistas. Traté de compilar el mayor número de voces reflejadas en el libro y afortunadamente todas ellas me dijeron que sí a la primera”, contó.

¿Cuáles son los temas que más preocupan a las autoras de ‘Presidenta: Más de 100 mujeres te escriben’?

Ante el escenario de cómo se ejercerá el poder en México cuando sea una mujer la presidenta, tanto Yuriria Sierra como las participantes tienen “todo tipo de respuestas, de posturas y de expectativas reflejadas en el libro, pero lo cierto es que en efecto, quien sea la primera presidenta de México, no va a ser la presidenta ‘de las mexicanas’. Va a ser presidenta de absolutamente todos aquellos nacidos en este país y ojalá sea presidenta de todas, de todos y de todes y se nos contemple en todas las decisiones que se tomen en su gobierno”, enfatizó la periodista.

En suma, Yuriria notó tres grandes temas en los que las autoras de Presidenta: Más de 100 mujeres te escriben coincidieron.

“Creo que el mayor reto para la primera presidenta será encontrar la manera de estar al tanto, al pendiente y en contacto con las necesidades de toda la población. Yo distinguí al menos tres hilos conductores en los textos que recibí. El primero es que en las que escriben –hay mucha esperanza, ya lo decía antes– en mayor o menor grado es que hay esperanza y hay ilusión”, mencionó.

“En segundo lugar, una importante mayoría de textos esperarían que la primera presidenta de México ejerza el poder político desde un lugar, en el que el sello de esta primera presidencia femenina sea el sello de la empatía”, dijo. “Con ello, inevitablemente vamos al tercer hilo conductor, y todas ellas saben que el reto más importante para esta próxima presidenta –como lo sería para un presidente– es el tema de la violencia y particularmente en su rostro más doloroso que es la violencia de género”, añadió.

“El tema de los feminicidios que es devastador y desolador, lo que ocurre en este país, y yo creo que todas ellas, independientemente de sus filias y sus fobias y sus ganas, sus apuestas o predicciones, todas estamos conscientes de que ese tendrá que ser el reto de arranque de quien sea la primera presidenta de México”, puntualizó Yuriria.

La importancia de que México tenga a su primera mujer presidenta

Además del hecho histórico que viviremos la noche del 2 de junio cuando se anuncie cuál de las dos candidatas con mayor intención de voto se convertirá en la primera mujer presidenta de México y de las oportunidades que ésta tendrá para hacer con su gobierno una diferencia, Yuriria Sierra expresa también el valor simbólico de este hito.

“Incluso si la próxima presidenta no hiciera absolutamente nada, ya el solo hecho de que una mujer haya portado la banda presidencial habrá modificado el imaginario colectivo y eso es potentísimo. No nada más las chavas y las morras, sino también que los chavos y los morros vean con unos ojos completamente distintos las posibilidades y los horizontes a los que pueden aspirar todas las mujeres de nuestro país, y creo que eso va a ser un antes y un después absolutamente potenciador de México y de nuestras oportunidades de progreso”, explicó.

Mariel Ibarra, editora de Expansión Política es una de las autoras de ‘Presidenta: Más de 100 mujeres te escriben’

Mariel Ibarra, editora de Expansión Política, compartió en sus redes sociales parte del texto con el que contribuyó al libro coordinado por Yuriria Sierra. En sus palabras, se expresa el sentir de millones de mujeres que durante años han exigido a las autoridades que les hagan caso.

“Sí, hay quien anhela tu fracaso sólo porque eres mujer, pero nosotras queremos que triunfes, por esto mismo, porque eres mujer. Por esa razón seremos vigilantes de tu agenda a favor de nosotras y te presionaremos para se implemente nuevamente el programa de estancias infantiles, para que nos ayudes a no caminar con miedo al andar solas por la calle cuando salimos a estudiar o trabajar, para que dejen de desaparecernos y de asesinarnos…”.

“Tu llegada a la presidencia me ilusiona, porque me ilumina la esperanza de que la forma de hacer política gire y que te quitarás las cadenas y que no te jugarás el rol del hombre en el poder. Ellos ya nos han traicionado, no te sometas. No, no queremos una dama de hierro, queremos a una aliada en Palacio Nacional que no sucumba a la subordinación. Contamos con ello”, escribió la periodista.