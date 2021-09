YosStoP reconoce que “ha sentido enojo” por su estancia en la cárcel

Yoseline Hoffman, mejor conocida como la youtuber YosStoP, suma casi tres meses en la cárcel, acusada de difundir pornografía en perjuicio de la joven Ainara Suárez.

La situación ha causado gran enojo entre sus fans, quienes consideran que las autoridades han actuado de forma injusta contra YosStoP y han llegado a atacar a la víctima en redes.

Ante ello, YosStoP ha reaccionado en redes sociales, con una reflexión en la que pide a sus seguidores “no engancharse” y “liberarse del enojo”.

Gerardo González, novio de YosStoP, publicó un mensaje Instagram, donde señala que tras leerle algunas cartas de sus seguidores, la youtuber le pidió compartirles una reflexión.

En el texto YosStoP reconoció que, como varios de sus seguidores lo han expresado, su situación legal le ha provocado enojo, emoción que ha analizado detenidamente:

“Me han dicho varias personas que están enojadas con lo que está sucediendo. Si estuvieran en mi lugar, ¿cómo se sentirían?…Claro que he sentido enojo y muchas otras cosas, pero ¿de dónde viene el enojo?… básicamente de nuestros propios pensamientos y emociones.Y me cuestiono: ¿DE QUÉ ME SIRVE?…El enojo es un impulsor que lleva a la acción y eso puede ser favorable o no. A veces también el enojo se queda guardado y se convierte en resentimiento y rencor.YOSSTOP

YosStoP señaló que ha llegado a la conclusión de que el enojo sólo le causará daño, por eso está aprendiendo a liberarse de esa emoción, lo que le está ayudando a sanar:

“Ninguna de esas emociones me sirve, ni me ayuda, ni las quiero; son “veneno puro para el alma”. Tal vez si intercambiáramos papeles me sentiría igual que algunos de ustedes. Pero desde aquí les puedo asegurar que a diferencia de antes de que pasara esto, hoy me siento menos enojada. Porque así como me ha dolido, también he sanado mucho. He venido a sacar, sanar y a aprender muchas cosas, no sólo de mí misma sino de otras personas”YOSSTOP