Yordi Rosado se arrepiente de participar en Big Brother

El reality show Big Brother fue uno de los exitosos en su tiempo de Televisa, ya que este logró juntar a una gran variedad de famosos mexicanos en una casa, mientras durante las 24 horas del día.

El proyecto trajo a varios una gran experiencia, aunque para otros fue todo lo contrario.

Esto último es el caso del conductor Yordi Rosado, reveló durante una entrevista que participar en la segunda edición de Big Brother VIP, fue sin duda uno de sus mayores errores de su carrera profesional.

Yordi puntualizó que una de las razones de aceptar participar en el reality, era que el público pudiera olvidar la imagen que tenían de que fue simple participante del programa ‘Otro Rollo’ de Adal Ramones.

Sin embargo el conductor no logró salirse con la suya, ya que resultó afectado emocionalmente.

“Tengo muchos fracasos, pero el peor definitivamente es Big Brother. Cuando entré a Big Brother, todo el mundo me ubicaba como el patiño de Otro Rollo y fue una gran oportunidad para que me ubicaran por mi nombre. A mí no me gustó Big Brother porque es mucho movimiento de emociones, se me acababa de morir mi mamá, me ponían todo el tiempo la música de mi mamá y además soy chilloncito”, comentó Yordi.