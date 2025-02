Yolanda Andrade se ausentó del programa Montse & Joe durante varias semanas debido a problemas relacionados con el aneurisma que padece.

La conductora Yolanda Andrade regresó al programa Montse & Joe después de estar ausente por varias semanas debido a problemas de salud relacionados con el aneurisma que le fue diagnosticado en 2023.

Yolanda Andrade reaparece tras problemas de salud

Este jueves 13 de febrero, la también actriz volvió a los foros donde se graba la emisión televisiva junto a su mejor amiga y ex pareja Montserrat Oliver. Visiblemente emocionada, la conductora agradeció a todos aquellos que se han preocupado por su bienestar.

“Estoy muy feliz de estar de regreso, los extrañaba mucho, los amo, gracias por todos sus mensajes, sus bendiciones y sus buenos deseos”, expresó Yolanda, quien aún presenta dificultades para hablar.

Por ahora se desconoce cuándo será la trasmisión de dicho programa, en el que además Andrade fue recibida con un gran arreglo de globos plateados y azules que la producción colocó detrás de la sala principal del lugar.

Los problemas de salud de Yolanda Andrade

Durante su encuentro con la prensa, Oliver también dedicó emotivas palabras por el regreso de Yolanda, pues, dijo sentirse muy feliz de tenerla de vuelta, ya que el programa sin ella no es lo mismo.

“Joe es Montse y Joe, yo, aunque grababa y me veía con muchos ánimos, tenía un nudo en la garganta, siempre la extrañé, siempre me preocupé y me siento muy feliz de que esté aquí, que se vaya recuperando y que ojalá que cada día vaya mejor, se siente completo el programa porque estaba a medias”, manifestó Montse.

Conjuntamente, la modelo regia expresó su deseo de que Yolanda se mejore en su totalidad, ya que tienen una meta en común: ganarle a “Chabelo”, cuyo programa permaneció 48 años al aire.

Yolanda Andrade y Montserrat Oliver. (Agencia México)

Yolanda Andrade fue diagnosticada con un aneurisma cerebral en 2023, y aunque se sometió a un tratamiento clínico para combatirlo, los malestares se prolongaron durante todo 2024.

En diciembre pasado, la presentadora buscó ayuda médica en Estados Unidos y todo indica que obtuvo buenos resultados, pues ya retomó sus compromisos laborales.