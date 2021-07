“Yo no quería papelillos de ‘india'”: María Felix, sobre Trabajar en EEUU

María Félix es el máximo ícono del cine mexicano de todos los tiempos, y es que el asombroso talento, la personalidad inigualable y la indiscutible belleza de La Doña la volvieron todo un referente de nuestro país en el mundo, por tal motivo sigue dando de qué hablar hasta nuestro días.

Tal es el caso de un video que se ha hecho viral en el que María Bonita comparte por qué no aceptaba papeles en películas estadunidenses y prefería hacer cine en México y en Europa.

En el video que circula en redes sociales podemos ver a la hermosa actriz sentada en un sillón y expresando que, si no hizo cine en Estados Unidos fue porque nunca recibió una oferta interesante como ella “hubiera querido” en ese país.

“Yo no fui de hacer películas americanas, no porque yo no quise, sino porque ellos no me ofrecieron algo tan interesante como yo hubiera querido”

La Doña aclaró que las propuestas que ella buscaba, donde tuviera “grandes papeles” solo le llegaron de México y Europa. Por eso pasaba su vida entre nuestro país y Francia. “Me ofrecieron papelillos, y yo no quería papelillos, porque los grandes papeles los tenía yo en mi país y en Europa. Y papelitos, hacer de india ahí nada más no, nunca me gustó” @maria.felix.official

Información de Milenio