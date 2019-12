“Yo creo que ya no hay más Badabun”: Lizbeth Rodríguez

Lizbeth Rodríguez, conductora del exitoso programa de ‘Exponiendo Infieles’, de Badabun reveló en un video compartido en su canal de YouTube qué es lo que pasará tanto con ella como con la empresa que la vio nacer en el mundo del Internet.

Luego de que varios youtubers miembros de Badabun denunciaran los abusos de acoso, maltrato psicologico y económico por parte de el CEO de la empresa, Lizbeth Rodríguez habla por primera vez del tema.

“Me siento muy triste, abrumada, a pesar que en este punto yo me siento una mujer muy fuerte, en este punto me siento como si mi mundo color rosa se hubiera desmoronado, como si estuviera vivido una mentira, me siento mal por mis amigos que no tienen trabajo yo conozco su situación y me duele” -Lizbeth Rodríguez.

En su video, que supera los 40 minutos de duración, Lizbeth Rodríguez confesó que lo sucedido en torno a Badabun en días recientes la dejó triste, abrumada, decepcionada y hasta desconcertada.“Amigos, les debo muchas respuestas y como vieron en mis historias les pedí me mandaran todas sus preguntas. Creo les debo la verdad y es el momento de cerrar ciclos”Lizbeth Rodríguez. Youtuber

La modelo nacida en Tijuana reveló que nunca se dio cuenta de los abusos perpetrados por el CEO César Morales Jiménez; además, aclaró que ella nunca fue acosada y que su relación sentimental con socios de Badabun. En ese mismo sentido, dijo que sí anduvo con Tavo Betancourt, su relación no fue mentira como la de Kim Shantal y Malcriado.

Por otra parte, se excusó al decir que no alzó la voz sobre los presuntos maltratos debido a que ella no sabía y sus compañeros nunca le informaron de sus planes de revelar lo que pasaba.“Me duele mucho dar esta respuesta, pero tengo muchos amigos que se quedaron sin trabajo Yo creo que ya no hay Badabun, amigos. No hay manera de seguir en algo que ya no existe”Lizbeth Rodríguez. Youtuber

Se sabe que Lizbeth Rodríguez seguirá con el ejercicio de la actuación y continuará con su serie “Secretos” y otros proyectos pendientes.

Aquí te dejamos el video de Lizbeth Lizbeth Rodríguez

SDP Noticias