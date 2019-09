Yalitza confiesa que es una ‘feminista chapada a la antigua’

Yalitza Aparicio confesó que es una feminista, pero chapada a la antigua porque aunque cree en la lucha de equidad de género no se siente superior a nadie.

La protagonista de ‘Roma’ ofreció una charla dentro del Foro “Equidad de Género”, organizado por el Tecnológico de Monterrey en las instalaciones del Auditorio Luis Elizondo, este viernes.

Yo soy una mujer feminista, chapadita a la antigua, lo digo porque en ocasiones me he topado con mujeres que dicen: yo soy feminista porque yo creo que las mujeres somos mejores, superiores en todo y todo lo podemos hacer. Y yo tengo hermanos, tengo papás, tengo sobrinos son hombres, y yo soy feminista porque siento que necesitamos una igualdad de derechos, una equidad de géneros. Para mí eso es ser feminista, encontrar una equidad”, compartió.

Mencionó que no se cree superior a nadie y tampoco es inferior a nadie.

Todos merecemos las mismas oportunidades”, advirtió la actriz de origen oaxaqueño.

Estableció que estos últimos meses ha tratado de ser una vocera de la equidad y empoderamiento de las mujeres.

En el contexto en el que yo crecí llegue a pensar, en decir: no quiero ser feminista, si eso es ser feminista no lo quiero ser porque yo no me creo superior a nadie, a mí no me gustaría que alguien maltrate a mis hermanos. Ahora orgullosamente digo que soy feminista, creo en una equidad de género, deseo que exista una equidad de género, deseo que se brinden las mismas oportunidades tanto a hombres como a mujeres”, manifestó.

Vestida con un conjunto blanco -que hacía resaltar más el tono de su piel- zapatos rojos y su cabello color azabache suelto, Aparicio indicó que su rostro en la pantalla grande, y ahora en campañas publicitarias, lleva un mensaje de que sí se puede.

Quiero soñar, no sé si sea cierto, pero el hecho de que ellos vean un rostro diferente tanto en campañas de publicidad y de todos lo que estoy haciendo está inspirando a las personas y que ellos igual se animen a hacer lo que ellos desean, no me refiero únicamente en el mundo artístico sino hay muchas mujeres que a veces no creen que es posible tener una empresa y que cuando ellos vean esto se den cuenta de que sí se puede hacer”, dijo.

Añadió que ser diferente también abre otras puertas que uno no quiere ver.

Cuestionada por uno de los moderadores de la charla, Yalitza le dio un mensaje a la niña de 10 años que fue algún día.

¿Qué le dirías, a esa niña que no tenía idea de que iba a estar sentada aquí?

Que sí puede soñar, le diría que se sienta muy orgullosa de lo que está haciendo porque cada paso que está dando la va a llevar a formar a una mujer que ni ella misma se imagina”, dijo la artista nominada al Óscar.

Aparicio también confesó que, aunque no viste ropas indígenas, no se siente avergonzada de su origen. Por el contrario, sostuvo, que uno de sus propósitos es mostrar al mundo la diversidad cultural que existe.

Desde que empecé con el tour de la película, en mi mente ha estado circulando que quiero demostrarle no solamente al mundo sino a México que tenemos una diversidad muy grande, que debemos de aprender a respetarnos entre nosotros y a valorar lo que tenemos”, puntualizó.

El Foro fue organizado por el capítulo estudiantil de He For She y la Federación de Estudiantes del Tecnológico de Monterrey.

Al término del evento, la actriz fue interceptada por los medios de comunicación y dio una breve entrevista en la que aseguró que con la conferencia se sintió como en el aula de clases.

Lo disfruté mucho, igual espero que les haya servido en algo a los chicos y pues que este mensaje vaya a llegar a más gente”, declaró

El tema amoroso y de pareja lo evadió con una respuesta de lo bien que se encuentra.

Me encuentro echándole muchas ganas con todo lo que tengo que aprender. Proyectos más adelante, ya saben que los indicados se los dirán. Hay pláticas (para hacer algo en cine), es algo tardado, no es tan sencillo”, respondió.

¿No hay tiempo para el amor?

#Todo a su tiempo”, externo.

Fuente: Excélsior