Yadhira Carrillo visita a Juan Collado en prisión; dice que está mal de salud

La actriz mexicana, Yadhira Carrillo, visitó a su esposo, el abogado Juan Collado, en el Reclusorio Norte, donde declaró a medios de comunicación que la salud de su pareja es delicada.

Carrillo visitó el sábado 20 de julio al abogado detenido a principios de este mes, bajo acusaciones de haber cometido los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, detalla Noticieros Televisa.

De acuerdo con la actriz mexicana, la doctora personal de Collado Mocelo acudió al penal capitalino donde se encuentra recluido para hacerle una revisión médica:

“Él tiene problemas de corazón, es una persona que tiene problemas de colesterol, tenía una tos muy fuerte y la azúcar se le subió desde que llegó”.

Yadhira Carrillo negó que durante las visitas al Reclusorio Norte ubicado en la Ciudad de México, se le brinden tratos preferenciales por su estatus de celebridad.

Un día antes, la actriz había declarado que mientras su esposo se encontrara preso, acudiría cuando fuera necesario a visitarlo, pero que esperaba fuera por muy poco tiempo.

Al ser cuestionada sobre el apoyo que ha recibido de la gente, reconoció que “por salud mental” no ve, lee o consulta noticias.

En el segmento Suelta la Sopa que produce Telemundo, le preguntaron si era verdad que la actriz mexicana había pedido la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en el proceso de su marido.

“No, no es verdad” y añadió que para no entorpecer los procesos en curso, no daría ninguna declaración, aunque reconoció que su esposo se encuentra “delicado” de salud.

Añadió que sus negocios están separados de los de Juan Collado.