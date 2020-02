Yadhira Carrillo se volvió a casar con Juan Collado en la cárcel y de paso respondió a Leticia Calderón

La actriz y empresaria Yadhira Carrillo reveló que la estancia en prisión de su esposo, el abogado Juan Collado, sólo ha servido para unirlos como pareja, además dijo que volvieron a casarse y de paso respondió a unas recientes declaraciones de Leticia Calderón.

En una entrevista para el programa Ventaneando, Yadhira reconoció que no ha sido fácil enfrentar el arresto de Collado, quien permanece en el Reclusorio Norte de la capital mexicana desde el pasado 9 de julio.

Sin embargo, explicó que su amor es a toda prueba y por ello la idea de refrendar su matrimonio.

“Me volvió a casar con él aquí adentro. De inicio cuando entró aquí le dije ‘mi corazón lindo, me vuelvo a casar contigo’. Le traje una argolla nueva y le dije ‘me caso contigo hoy y otra vez toda mi vida y si por lo que fuera tú estuvieras aquí una vida entera, porque así lo quiso la vida, yo voy a estar una vida contigo, una vida entera. Donde tú estés, yo voy a estar’”.

Yadhira Carrillo, la mujer casada con Juan Collado. (Foto: @yadhiracarrillo)

Carrillo señaló que la estancia en prisión de Collado los ha unido.

“Dentro de aquí mi relación amorosa se consolidó. Ahora sí tengo tiempo para estar con mi esposo y él conmigo porque él trabajaba mucho y no podíamos estar cerca y ahora sí. Ahora somos una pareja muyy pádre. Esto ha sido sin querer también una bendición disfrazada porque nos ha unido tanto como uno solo”.

Indicó además que estará con Collado el tiempo que sea necesario, aunque reconoció que sí hay momentos complicados.

“No voy a abandar a mi esposo esté el tiempo que esté aquí, yo estaré aquí con él más que conmigo misma. Estoy fuerte, hay momentos tristes en mi soledad, no salgo de mi casa, me cuesta mucho trabajo salir de mi casa, no tengo mucho ánimo de arreglarme”.

Yadhira asegura que apoyará a su marido el tiempo que sea necesario (Cuartoscuro)

La actriz comentó que sobre el tema económico no sabe mucho pues su esposo no lo habla con ella y descartó por ahora regresar al mundo de la actuación.

“Quizá lo pueda hacer pero ahorita no, ahorita mi esposo me necesita, en donde él esté y voy a estar con él, por supuesto”.

La respuesta a Leticia Calderón

En la misma entrevista para “Ventaneando”, Carrillo se refirió a las recientes declaraciones que dio Leticia Calderón, la ex de Collado, respecto de que el abogado le era infiel a su actual esposa y que incluso en la boda de su hija, Mar Collado, Juan invitó a algunas de sus conquistas.

“Yo siento que Juan es un gran hombre, pero equivocó su nacionalidad, él debió haber sido árabe o algo y no pasa nada. Todas las ex y las nuevas nos conocemos y nos llevamos bien. Tarde o temprano, pues estamos unidas por el mismo hombre”, bromeó Leticia en una reciente entrevista en la que además descartó ser amiga de Yadhira.

Leticia descartó ser amiga de Yadhira (Instagram)

“Con todo el respeto y con toda la verdad lo digo, no somos amigas. A lo mejor en otra vida, en este momento las circunstancias no lo dan, digo, tampoco somos enemigas. Es que a veces las personas dicen que es blanco o negro. Si no me llevo, tampoco quiere decir que la odie”, explicó.

Sin decir nunca el nombre de la actriz, Carrillo comentó a Ventaneando: “Siempre va a haber personas que van a querer lastimar, ha sido así desde hace 12 años, estoy acostumbrada. No me lastiman (los rumores) porque yo los tomo de quien viene”.

Infobae