Yadhira Carrillo retoma su carrera, pero se niega a hablar de Juan Collado

La actriz aseguró que su vida alejada de los foros se debió a que quería tiempo para enfocarse en su vida personal.

La actriz Yadhira Carrillo se reencontró con un grupo de medios de comunicación, a escasos días de que se anunciara su regreso a la pantalla chica, tras casi dos décadas de estar ausente de las telenovelas mexicanas.

Durante su llegada a las instalaciones de Televisa de San Ángel, la también ex reina de belleza y empresaria aseguró que aún no conoce los detalles de su personaje, y reaccionó de una forma muy particular cuando le preguntaron por su esposo, el abogado Juan Collado.

Yadhira Carrillo se niega a hablar Juan Collado

“Justo tengo apenas una junta para ver todos esos temas, no tengo en este momento información (…) me la van a dar, vamos a platicar, me van a platicar la historia, todo, entonces cuando tenga información, me va a encantar dárselas”, dijo Carrillo, a pesar de que trascendió que será protagonista del remake de El privilegio de amar.

Juan Collado junto a su esposa Yadhira Carrillo (Agencia México)

Sobre los motivos por los que su ausencia se prolongó por muchos años, Yadhira explicó: “sencillamente me di mi tiempo para hacer mi vida, de casada, los roles de la vida, que cada ser humano tiene que hacer”.

Al preguntarle sobre la reacción de su esposo Juan Collado ante la noticia de su retorno a la vida laboral, la famosa comentó: “Toda mi familia, todos contentos, aplaudiendo felices de que yo pueda regresar a mi vida normal, de lo que yo era hace, repito, 17 años. El trabajar va a ser para mí como renacer, es como el Ave Fénix, ¿sabes?”.

https://www.youtube.com/embed/lwP1vdewlKo?si=SmZAhreAEOxwAxLe

Sin embargo, cuando surgieron las dudas sobre cómo se encuentra el abogado, luego de que un juez ordenara su libertad inmediata en el caso donde era señalado de presunta delincuencia organizada y lavado de dinero, la estrella respondió: “No hablo del tema, solamente hablo del tema que tenga que ver con mi trabajo, se los digo desde ahorita para que no hagan preguntas”.

Yadhira Carrillo retoma su carrera como actriz

Yadhira Carrillo se retiró de las telenovelas en 2008, tras formar parte del melodrama Palabra de mujer. Recientemente, hizo una participación especial en el final de la telenovela Las hijas de la señora García y el productor José Alberto ‘El Güero’ Castro confirmó su regreso a los melodramas.

Yadhira Carrillo. (Agencia México.)

“Creo que tenerla nuevamente es una oportunidad y ella es una gran actriz y alguien que siempre ha sido de casa, de esta ventana del Canal de las Estrellas”, expresó el productor en declaraciones con un grupo de reporteros.

https://www.youtube.com/embed/tTeEaEtsG9M?si=77MeaQojRokAZONf

Finalmente, Yadhira Carrillo aseguró que no se arrepiente de las decisiones que ha tomado a lo largo de su vida, aunque esto haya significado que no formara parte de otras producciones en la televisora en las que tenía muchas ganas de participar.