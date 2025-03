Yadhira Carrillo niega estar separada de Juan Collado

La actriz le hizo frente a los rumores que apuntan que está separada de su esposo.

Hace unas semanas, una revista de circulación nacional informó que la actriz Yadhira Carrillo está separada de Juan Collado debido a que inició una nueva relación con una mujer 20 años menor, además de que le habría comprado un departamento en España, razón por la que la ex reina de belleza había decidido retomar su carrera como actriz.

La actriz fue captada por el programa De primera mano afuera de un restaurante y expresó su felicidad de regresar a trabajar en la televisión en la nueva versión de ‘El privilegio de amar’, que prepara José Alberto ‘El Güero’ Castro, sin embargo no pudo escapar de los cuestionamientos relacionados con su matrimonio.

Yadhira Carrillo reacciona a su supuesta separación de Juan Collado

Ante la ola de rumores sobre una supuesta ruptura amorosa, Yadhira Carrillo habló por primera vez del tema.

Juan Collado y Yadhira Carillo. (Agencia México)

A la pregunta expresa de si se encuentra oficialmente soltera, tal como lo afirma una revista, dijo: “Nada de eso (voy a responder), eso sí te puedo decir que no. Pero fuera de eso te digo, no hablo de mi vida privada”, expresó la intérprete,

“No hablo de mi vida privada. Sea así o no sea así, nunca lo voy a conversar en medios. Nada que tenga que ver con mi vida privada, como cualquier ser humano normal”, agregó. “Agradezco mucho el interés, solo que es importante que las personas podamos guardar siempre un respeto hacia la vida privada”.

Yadhira Carrillo está feliz por su regreso a la televisión

Finalmente Yadhira Carrillo fue cuestionada sobre su próximo regreso a la televisión. “Estoy perfecta, véanme, aquí en un restaurante con amigas, amigos, comiendo, todos felices…”, expresó.

Yadhira Carrillo. (Agencia México.)

“Ya listas para la novela. El trabajo es siempre una bendición para todo ser humano. Es muy hermoso regresar a trabajar”,

La actriz, quien participó por última vez en una telenovela en 2008 con Palabra de mujer, formará parte del elenco protagónico de la nueva versión de El privilegio de amar, que prepara José Alberto ‘El Güero’ Castro.