Yadhira Carrillo habla sobre su esperado regreso a la televisión

Aunque no quiso revelar detalles de su regreso a las telenovelas, la actriz participará en la nueva producción de José Alberto Castro.

La actriz Yadhira Carrillo fue captada en los pasillos de Televisa San Ángel previo a su reaparición en la pantalla chica (una participación especial en el final de la telenovela Las hijas de la señora García) y las preguntas sobre su regreso a los melodramas no se hicieron esperar.

La estrella de 51 años reflexionó sobre lo que ha sido su vida en casi dos décadas alejada de los foros de televisión, su deseo de reintegrarse al mundo del espectáculo y el interés que ha mostrado el público por su regreso a la televisión, sin embargo, no dio detalles sobre el personaje con el regresará a las telenovelas.

Yadhira Carrillo habla sobre su regreso a la televisión

“Es que yo aquí tengo un papá, que es mi papá artístico, además del señor Ernesto Alonso, es el señor Eugenio Cobo, y hoy dije: ‘Hace mucho tiempo que no paso a saludarlo’. Siento que me quiere como a una hija, ¿sabes?, porque me lo ha dicho, me dice ‘Hijita’ y debes ser agradecido, uno debe ser agradecido con esas personas, por ahora solo vine a darle un abrazo a mi papá”, dijo Yadhira Carrillo ante las cámaras del programa Hoy.

Yadhira Carrillo. (Agencia México.)

Ante la petición de sus seguidores por verla en un nuevo proyecto tras 17 años de ausencia, Yadhira expresó: “Y le agradezco al público eso, que no me olvide, porque yo estoy siempre lista para lo que necesiten y si lo que necesitan es una novela, pues hay que buscarla. Y solo porque la gente lo pide, entonces hay que ver para hacerlo, ¿verdad?”.

https://www.youtube.com/embed/pQbB4Ux5p0s?si=OeZVB29TuuCgU0bn

Y aunque en el matutino de Televisa se mencionó que Carrillo volverá a las telenovelas en el próximo proyecto de José Alberto Castro, la famosa actriz solo se limitó a decir: “Pues vamos a pedirle a las musas, ¿no?, que lleguen y, si se hace, yo les aviso”.

Yadhira Carrillo no se arrepiente de haberse alejado de las telenovelas

Finalmente, Yadhira Carrillo aseguró que no se arrepiente de las decisiones que ha tomado a lo largo de su vida, aunque esto haya significado que no formara parte de otras producciones en la televisora de San Ángel.

Yadhira Carrillo (Agencia México)

“Nada, he vivido un círculo de mi vida muy diferente al de antes, cuando era estudiante y participaba en novelas, y luego viene otra etapa en tu vida en la que te casas, y estás en esa etapa de tu vida, como todos los seres humanos, y no me ha faltado nada, he sido una mujer muy bendecida por el amor de la gente, de mi familia, de mi pareja, muy bendecida con la salud, con trabajo”, finalizó.

Yadhira Carrillo habla de la situación legal de Juan Collado

Yadhira Carrillo habló por primera vez de la liberación de su esposo, el abogado Juan Collado, luego de que un juez le diera libertad provisional, tras pasar más de cuatro en prisión señalado por delitos como delincuencia organizada, lavado de dinero y operación con recursos de procedencia ilícita.

Yadhira Carrillo y Juan Collado. (Instagram/Yadhira Carrillo.)

En entrevista con Despierta América, en septiembre de 2023, la actriz se mostró muy conmovida de finalmente poder estar cerca de su esposo.

“Muchas gracias, sí, las mejores (noticias) para nosotros, tardaron mucho tiempo, pero ya llegaron”, expresó. “Sin palabras, se te rompe la voz, empiezas a sentir otra vez, porque lo que haces es… hacer todo para no sentir, eso es lo que de manera natural el cuerpo, el cerebro, tu mente, tu espíritu, tu alma hacen, al menos yo, en mí eso pasa, eso pasó para poder seguir aguantando, un golpe, y otro, y otro, entonces te cierras para poder continuar, pero cuando pasa esto y dices ‘tenía razón, se los dije’, tu cuerpo empieza nuevamente, noblemente, con mucha nobleza, sentir otra vez, entonces tu corazón poco a poquito empieza a relajarse, a sentir, a llorar, a aliviarse”, declaró.