En una celebración de tres días, con celebridades y con los ojos del mundo puestos en ellos, Jeff Bezos y Lauren Sánchez celebran su boda en Venecia.

El fundador de Amazon, Jeff Bezos, y la periodista y ex presentadora de televisión, Lauren Sánchez se dieron el “Sí, acepto” este viernes en Venecia, específicamente en la isla de San Giorgio Maggiore, en la que ha sido calificada como “la boda del siglo”.

Y es que no sólo el alto perfil de los novios y los tres días de celebración de su enlace han convertido este evento “privado” e “íntimo” en un tema público y publicitado.

Al sumar la presencia de multimillonarios (y sus súper yates) y otras celebridades que son amigos de la pareja, cuyas necesidades de seguridad y logística han trastocado la dinámica de la ciudad, era más que obvio que Venecia se dividiera por el impacto que tendría el festejo en una ciudad ya de por sí abarrotada de turistas… pero que espera sacar ganancia de esta ceremonia.

Ya son esposos: Jeff Bezos y Lauren Sánchez celebran la boda del siglo en Venecia (Piovanotto Marco/ABACA/Shutterstock/Piovanotto Marco/ABACA/Shutterstock)

Jeff Bezos y Lauren Sánchez ya son esposos

La ceremonia de boda de este viernes es el punto culminante de una semana de festejos, entre superyates e invitados famosos. De acuerdo con People, Jeff Bezos y Lauren Sánchez ya son esposos y, como es de esperarse, ahora comenzarán los festejos. Se dice, de acuerdo con medios italianos, que la novia se habrá cambiado 27 veces de vestido a lo largo de estos días de celebración. Sin embargo, para la ceremonia nupcial, usó un diseño de Dolce & Gabbana inspirado en el vestido de novia que Sophia Loren usó en la película Houseboat, según explica Vogue.

Además, Lauren Sánchez abrió su cuenta de Instagram, donde compartió una foto junto a su esposo y su nombre aparece como Lauren Sánchez Bezos.

El conocido hotel Aman elegido por los novios, un palacio renacentista con un precio mínimo de 2,340 dólares por noche, se encuentra a su máxima capacidad de ocupación, ya que ahí se han hospedado algunos de los amigos cercanos de Jeff y Lauren, y desde ahí han sido captados por las cámaras al subir a los taxis acuáticos que los han transportado a las distintas actividades del itinerario que los novios prepararon para sus invitados.

De acuerdo con distintos reportes, Jeff Bezos, de 61 años, y Lauren Sánchez, de 55, se casaron por lo civil en Estados Unidos y viajaron a Italia para intercambiar sus anillos y sus votos matrimoniales en la isla de San Giorgio Maggiore, situada frente al Arsenal, la antigua base naval de la ciudad.

Lauren Sánchez saliendo del hotel Aman rumbo a la ceremonia (pero con un look discreto) (Matteo Chinellato/ipa-agency.net/Shutterstock/Matteo Chinellato/ipa-agency.net/Shutterstock)

Más tarde, la boda tendrá su celebración en un gran anfiteatro al aire libre en la isla, desde donde se ve la plaza de San Marco. Los novios recibirán una serenata de Matteo Bocelli, hijo del famoso cantante de ópera Andrea Bocelli; además de que Lady Gaga y Elton John también darán un show para agasajar a los recién casados, según se dio a conocer esta semana.

El chef Fabrizio Mellino, con tres estrellas Michelin, se encargó del banquete y la pastel de bodas corrió a cargo del conocido pastelero francés Cédric Grolet, indicó el diario Corriere della Sera.

Ya son esposos: Jeff Bezos y Lauren Sánchez celebran la boda del siglo en Venecia (STEFANO RELLANDINI/AFP)

¿Cuánto costó la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez?

De acuerdo con una nota emitida este viernes por Ministerio de Turismo italiano, los gastos directos realizados por Jeff Bezos y su ahora esposa Lauren Sánchez superó los 46 millones de dólares por todas las fiestas, en comparación, la fortuna del magnate supera los 215 mil millones de dólares, de acuerdo con Forbes, lo que lo ubica como la tercera persona más rica del mundo.

Y aunque Venecia no necesita publicidad, ya que se trata de uno de los destinos turísticos de mayor tradición en Italia y en Europa, en general, también estimó que la «visibilidad mediática» del acontecimiento generaría más de mil millones de dólares para la ciudad, aunque esto «requiere verificación empírica», advirtió la institución.

Ya son esposos: Jeff Bezos y Lauren Sánchez celebran la boda del siglo en Venecia (Piovanotto Marco/ABACA/Shutterstock/Piovanotto Marco/ABACA/Shutterstock)

Lista de invitados a la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez y su impacto en Venecia

Entre los invitados a la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez figuran la socialité y empresaria Kim Kardashian, su mamá Kris Jenner y sus hermanas, Khloé Kardashian y Kendall y Kylie Jenner; la hija del presidente estadounidense Ivanka Trump; el actor Leonardo DiCaprio y su novia, la modelo Vittoria Ceretti, la reina Rania de Jordania; la presentadora y empresaria Oprah Winfrey; Bill Gates y su nueva novia; el actor Orlando Bloom (que llegó en plan de soltero); el cantante Usher y la ex estrella de la NFL, Tom Brady; entre muchos más.

Preguntado por lo que más le gustaba de la ciudad de los canales, Jeff Bezos dijo sonriente junto a su esposa en una lancha: «¡Miren a su alrededor! Esta ciudad parece imposible, no puede existir, y sin embargo aquí está», se le oye decir en un video publicado el jueves por la noche por el diario La Repubblica.

Un look de Lauren y Jeff que «predijo» su futuro (Amy Sussman/Getty Images)

El presidente de la región, Luca Zaia, explicó que Bezos donará tres millones de euros (unos 3.5 millones de dólares) a una asociación de protección de la laguna, la Universidad Internacional de Venecia y la Unesco.

«El 80% de los gastos de esta boda, cuyo costo se estima en al menos 40 millones de euros (46 millones de dólares), tendrá un impacto en nuestras empresas y nuestros residentes», aseguró Zaia, un político de ultraderecha que gobierna la región del Véneto.

Parte de los habitantes de Venecia se oponen a los festejos bajo el colectivo «No space for Bezos» (No hay espacio para Bezos). «Venecia no está en venta», gritaban algunos activistas en una manifestación el martes.

«Esta boda causa problemas en la ciudad: además de cierres de canales y controles más estrictos, hubo también una represión a los miembros de Extinction Rebellion», una organización ecologista, denunció Alice Bazzoli, una militante de 24 años de «No space for Bezos».

El prefecto de Venecia, Darco Pellos, aseguró a AFP que «no hay ninguna intención de bloquear la ciudad». Según él, el evento no precisó de ningún «refuerzo» policial respecto al dispositivo habitual de la temporada de verano.

Jeff Bezos no es el primer famoso en casarse en Venecia. Hace 11 años lo hicieron el actor estadounidense George Clooney y la abogada Amal Alamuddin sin causar tanto revuelo.