Ya no estoy aquí gana como Mejor Película y se convierte en la gran ganadora del #Ariel2020 con 10 premios

La cinta que adquiriera Netflix, Ya no estoy aquí del director Fernando Frías se convirtió en la gran ganadora de la edición número 62 de los Premios Ariel de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) al llevarse 10 galardones de las 13 categorías en las que estaba nominada.

La actriz mexicana Verónica Toussaint y el productor y director Roberto Fiesco fueron los presentadores de la entrega de los premios que reconoce año con año a lo mejor del cine en México a través de una ceremonia virtual y lejos de los triunfadores de la noche.

Este año fueron 157 películas las inscritas para competir en alguna de las 24 categorías del máximo galardón que reconoce lo mejor de cine en nuestro país. Fueron 68 largometrajes entre animación, documental y ficción; 77 cortometrajes de las mismas categorías; y 12 cintas para competir por lo mejor de Iberoamérica. De ahí se seleccionaron las que ahora están en competencia.

Los filmes Ya no estoy aquí (13), Polvo (10), Sonora (10) y Esto no es Berlín (12) fueron los que dominan las nominaciones. Sin embargo, la cinta de Fernando Frías fue la gran triunfadora al llevarse algunos de los premios más importantes como Mejor Película y Dirección.

Este 2020 es un año especial porque además se reconoció la trayectoria de la actriz María Rojo y la compositora Lucía Álvarez a las que se les entregó el Ariel de Oro que simboliza una labor de excelencia dentro de la industria cinematográfica que se ha logrado a lo largo de su carrera.

UNA EDICIÓN QUE EXIGE EL APOYO AL CINE

La Academia además dedicó unos minutos a todos los profesionales de la salud que han arriesgado su vida salvando la de otros durante la pandemia por la COVID-19. Con fotografías reconoció su trabajo.

Mónica Lozano, presidenta de la AMACC aprovechó el espacio de la entrega para ahondar en la crisis actual por la que pasa la industria del cine en México. Recordó que son tiempos difíciles por la pandemia, y también por la falta de apoyo del Gobierno actual.

“Atravesamos tiempos difíciles. La pandemia está causando estragos: muertes, enfermedad, desazón, incertidumbre, y una crisis importante en todos niveles. ¿Cómo habremos cambiado como sociedad cuando al fin encontremos la salida?”.

“La cultura está en todas partes y no es territorio exclusivo de unos cuantos. Nadie debe ser excluido”, afirmó.

Lozano recalcó que el trabajo de muchos empleados de la industria se ha visto afectado, o incluso se han quedado sin él, por lo que exigió más apoyo.

“El 80 por ciento de los trabajadores del cine en nuestro país son eventuales y viven al día; pertenecen a ese segmento de la población que el Ejecutivo ha señalado como su prioridad en lo social y económico”.

Además pidió crear políticas culturales que apoyen todas estás manifestaciones como el cine, pues recalcó ellos no son el “enemigo”. Así como el gremio a la par refuerza medidas de género.

“La cultura no debe pensarse como un gasto. No es un adorno, no es un bien prescindible. Desde el cine, podemos también contribuir en la construcción de un nuevo y mejor México.”

“Los trabajadores y creadores cinematográficos no somos el enemigo. Trabajemos por una política cultural que garantice la existencia del cine mexicano, que se nutra de su fuerza y que permita que florezca para todos.”

Fuente: Sin Embargo