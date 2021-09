Ya está en desarrollo una biopic sobre los últimos años de Amy Winehouse

A pesar de que ya existe en la repisa un galardonado documental sobre la cantante, los estudios Halcyon ya le otorgaron luz verde a un proyecto que a modo de biopic, contará los últimos años en la vida de Amy Winehouse. El filme estará basado en las páginas de Saving Amy, una biografía escrita y publicada por Daphne Barak por allá del año 2010.

Aún se desconoce si la película llevará el mismo título que el impreso, pero el contenido del mismo nos puede dar una idea de la concepción que tendrá la cinta. Saving Amy fue construido a base de una documentación de seis meses y más de 40 horas de material en video, que la misma Barak filmó durante los últimos 3 años de vida de Winehouse.

«Nuestro equipo se siente honrado de trabajar en este proyecto», aseguró (vía) el CEO de Halcyon, David Ellender. La cantante falleció de una intoxicación por alcohol un 23 de julio del año 2011. La artista fue encontrada en su habitación de hotel sin vida a los 27 años de edad. A pesar de su edad, las personas cercanas a ella no se sorprendieron con la noticia, pues habían sido testigos de los fuertes problemas de adicción que sorteaba la cantante.

«Aunque su carrera se detuvo demasiado pronto», continuó Ellender. «Amy fue la voz de toda una generación y estamos muy ansiosos de poder contar su historia de la manera más certera posible».

Barak, la autora de la novela biográfica, será una de las productoras del filme. Todavía se desconoce si éste hará uso del material filmado por la escritora, como lo hiciera el documental. Sin embargo, se asume que la idea de realizar una biopic de Amy Winehouse obedece a la contratación de una actriz y una dramatización entera de los sucesos. Motivo que nos lleva a especular quién podría ser la elección ideal para el papel.

Hace unos meses la actriz de Godzilla vs Kong, Millie Bobby Brown aseguró ser fanática de la cantante y que para ella sería un total deleite interpretarla en la pantalla grande. Cuando se le preguntó a qué personaje de la historia le gustaría interpretar, la cantante fue la primera que acudió a su mente.

«No diría que es histórica, pero me encantaría interpretar a Amy Winehouse», dijo Brown. «Personalmente creo que es como un ícono del R&B, el blues y básicamente toda la cultura de la música. Me encanta su música y realmente me impactó toda su historia. Siempre digo que me encantaría interpretarla».

La biopic de Amy Winehouse todavía no cuenta con una fecha de estreno, ni director, ni guionista. Será cuestión de tiempo antes de que sepamos noticias más concretas. Con anterioridad la familia de la cantante ya aseguraba que el proyecto marchaba sobre ruedas y que se encontraba en fase de guion, de igual forma ya se tiene un perfil para comenzar a buscar a la actriz ideal para el papel.

