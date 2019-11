‘Y si mantengo a mi marido qué chinga…, es muy mi dinero’: Galilea

Pero a su regreso a “Hoy”, la famosa conductora no dejó pasar la oportunidad para aclarar los rumores, pues dijo que no se podía ausentar un minuto porque ya le estaban inventando cosas que ya le daban risa: “Yo le pedí a Magda que me permitiera aclarar todos los rumores que han dicho y que han salido en este tiempo de mi ausencia que se juntaron con nuestras dos semanas de vacaciones. Después de eso falleció mi cuñada, fueron unos días muy tristes porque sí efectivamente vivía con nosotros, ella padecía de parálisis cerebral desde que nació, ella tenía 46 años, vivía en nuestra casa, era como una niñita”, detalló.

Rodeada de sus compañeros de programa, la conductora habló sobre la supuesta operación estética a la que se sometió: “De que sí andaba en los nuevayores (Nueva York) gastando, ¡oye, que me regresen mi dinero!, porque yo la cara me la veo igual, estaban diciendo que me operé la cara y el cuerpo y me los veo igual, pero si, estos rumores que te orillan a decir algo íntimo como fue, me operé, pues sí, un problema que tuve en la matriz, y efectivamente tuve que tener reposo, intenté venir, intenté estar aquí con ustedes, no pude, y el doctor me dijo: ‘Se te está indicando que te tomes tu tiempo de reposo’. Me tomé unos días de reposo que gracias a la producción también que estuvieron siempre pendientes, y es algo triste que algo íntimo tenga yo que explicarlo ¿no quieren fotos de mi matriz?”.

Fuente: Vanguardia