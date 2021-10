Will Smith se sincera y revela cuál es su peor película

Will Smith se ha sincerado sobre su carrera. El actor ha concedido una entrevista a GQ en la que ha hecho un repaso a su filmografía, revelando cuál es la que considera que ha sido la peor película de su ya muy dilatada trayectoria.

La publicación preguntó al actor por sus mejores y peores películas.

La mejor creo que es un empate entre la primera de Men in Black y En busca de la felicidad. Por diferentes razones, esas son las dos películas casi perfectas. ¿La peor? No lo sé, Wild Wild West es una espina que tengo clavada. Verme con pantalones de montar no me gusta”, confesó.