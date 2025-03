Will Smith recuerda la cachetada que le dio a Chris Rock en su nueva canción

El actor y cantante Will Smith hizo referencia a la famosa cachetada que le dio a Chris Rock en la gala de los premios Oscar de 2022 en su nuevo álbum, Based on a True Story, que marca su regreso a la música después de casi dos décadas.

Esta situación le valió muchas críticas a Smith, quien incluso fue vetado de la ceremonia de premios. Ante ello, decidió refugiarse en la música, dando vida a este nuevo álbum del que ya ha presentado algunas canciones en vivo.

Will Smith habla de la cachetada que le dió a Chris Rock en su nueva canción

«Will Smith ha sido cancelado / Oh, no, no puedes cancelar a un icono», dice el segundo tema del disco, Int. Barbershop – Day, en el que colabora con DJ Jazzy Jeff y la actriz B. Simone.

Con una mezcla de ironía, Will Smith se enfrenta a las críticas y especulaciones que le siguieron tras el incidente, en el que, luego de un comentario inapropiado de Rock sobre su esposa, Jada Pinkett Smith, el actor perdió los estribos y le propinó una cachetada.

Posteriormente, una de las voces que lo acompañan agrega: «Escuché que ganó el Oscar pero tuvo que devolverlo», en referencia al galardón a Mejor Actor que obtuvo en 2022 por la cinta King Richards.

«Él (Smith) y Jada están locos, chica, ¿de qué estás hablando? / Será mejor que mantengas el nombre de su esposa fuera de tu boca», continúa la canción.

Will Smith prepara su gira de conciertos

A la par del lanzamiento de su nuevo disco, Will Smith anunció el lanzamiento de su primera gira como artista principal, titulada Based on a True Story y con la que actuará en países como España, Marruecos, Alemania y Francia.

“ En todos estos años nunca he hecho una gira como cabeza de cartel y estoy deseando verlos», escribió en su cuenta de Instagram el cantante de 56 años.

De acuerdo con un comunicado, comenzará el 25 de junio en el Festival Mawazine de Rabat y pasará por otros encuentros de música como el Dreambeach en Almería (España) el 9 de agosto o el Big Art Festival en Massa (Italia) el 25 de julio. El tour culminará con un concierto en solitario de Smith en el estadio Zénith de París, programado el 2 de septiembre.

Con información de Quién