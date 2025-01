«Wicked» y «A Complete Unknown» brillan en las nominaciones a los Premios SAG

“Wicked” encabezó las nominaciones a la edición 31 de los Premios del Sindicato de Actores de la Pantalla (SAG) el miércoles, obteniendo cinco menciones, incluyendo mejor elenco, y nominaciones individuales para Cynthia Erivo, Ariana Grande y Jonathan Bailey.

Los incendios que arrasaron Los Ángeles y el sur de California la noche del martes obligaron al Sindicato de Actores de la Pantalla a cancelar sus planes de anunciar las nominaciones en vivo la mañana del miércoles.

Los aspirantes al premio fueron anunciadas mediante un comunicado de prensa por el SAG, que el año pasado comenzó un acuerdo de varios años con Netflix para transmitir los premios.

El exitoso musical “Wicked” aumentó sus posibilidades para los Óscar con las nominaciones de los SAG, que llegaron la mañana después de que la película fue celebrada por los Premios del National Board of Review en Nueva York. “Wicked” incluso recibió una nominación para el mejor elenco de dobles.

Los otros nominados para a mejor elenco son: “Anora”, “Cónclave», “Emilia Pérez” y “A Complete Unknown”.

También fue un anuncio especialmente bueno para el drama de Bob Dylan “A Complete Unknown”. Se llevó cuatro nominaciones, incluyendo una para Timothée Chalamet a mejor actor masculino, y nominaciones de apoyo para Edward Norton y Monica Barbaro.

Los Premios SAG son unos de los indicadores más precisos para los Óscar. Sus elecciones no siempre se alinean exactamente con las de la academia de cine, pero a menudo lo hacen.

Los últimos ganadores del premio a mejor elenco, “Oppenheimer”, “Everything Everywhere All at Once”, “CODA”, terminaron por ganar el premio a mejor película en los Premios de la Academia.

Todos excepto uno de los ganadores de actuación del SAG de los últimos tres años también han ganado en los Óscar. La única excepción fue Lily Gladstone, quien se llevó el SAG a la mejor actriz el año pasado por “Killers of the Flower Moon” («Los asesinos de la Luna»), pero el Óscar fue para Emma Stone de “Poor Things” («Pobres criaturas»).

Aunque algunas actuaciones pasadas por alto aún podrían obtener una nominación al Óscar, cualquier eventual ganador del Premio de la Academia, incluido el receptor del mejor elenco, casi seguramente vendrá de los nominados del miércoles.

Los Premios del Sindicato de Actores de Pantalla se celebrarán el 23 de febrero en el Shrine Auditorium en Los Ángeles. La ceremonia, que será presentada por Kristen Bell, se transmitirá en vivo por Netflix. Además de los premios competitivos, Jane Fonda recibirá un premio a la trayectoria.