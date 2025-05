Wendy Guevara tacha a Mhoni Vidente de farsante: “Selena Gomez lleva 10 años embarazada”

El pleito entre Wendy Guevara y Mhoni Vidente continúa; ahora la influencer tacha a la pitonisa de vidente y de recuerda que “Selena Gomez lleva 10 años embarazada”.

Desde que Mhoni Vidente de 47 años de edad criticó a Wendy Guevara, la influencer no se dejó opacar y ahora le recuerda la mala predicción que hizo sobre el supuesto embarazo de Selena Gómez.

Desde que Mhoni Vidente tachó a Wendy Guevara de 31 años de edad, de ser alguien sin talento ni preparación, y que solo tenía carisma, la influencer no se dejó y ahora la tacha de farsante.

Pues Wendy Guevara le contestó a Mhoni Vidente que primero debería estar informada y aseguró que las palabras que dijo la pitonisa, fueron con “coraje y envidia”.

Ahora en otro en vivo de Wendy Guevara, ella volvió a mencionar la polémica con Mhoni Vidente, asegurando que no es tan buena vidente como presume.

Pues de serlo, sería millonaria y hasta trabajaría para empresas internacionales como la NASA.

Además, Wendy Guevara le recordó su fallida predicción que en algún momento se hizo viral, cuando Mhoni Vidente aseguraba que Selena Gomez estaba embrazada:

“Selena Gómez lleva 10 años embarazada”Wendy Guevara

Lo cual desató la risa de sus seguidores y de Paolita Suárez, quien estaba acompañando a Wendy Guevara en su transmisión.

Usuarios coinciden con Wendy Guevara sobre Mhoni Vidente

Tras los comentarios que hizo Mhoni Vidente sobre Wendy Guevara, la influencer y ganadora de La Casa de los Famosos México no se dejó y terminó respondiéndole a la vidente.

Pues no solamente la tachó de farsante, sino que aseguró que ella no era ni periodista para andar opinando sobre ella, pues no estaba informada.

Además le recordó su falsa predicción sobre el embarazo de Selena Gomez quien, de acuerdo con Wendy Guevara, “lleva 10 años embarazada”.

Esto hizo no solo que los usuarios y fans de Wendy Guevara estuvieran de acuerdo con ella, sino que se unieran al hate contra Mhoni Vidente.

Pues aseguran que la charlatanería de Mhoni Vidente no es algo nuevo y que se sabe desde hace años que no es vidente ni puede dar predicciones acertadas.