Warner estaría trabajando en la secuela de Interestelar, reconocida cinta de Christopher Nolan

Mientras el público de todo el mundo sigue esperando que Tenet, la próxima y misteriosa película con paradojas temporales de Christopher Nolan, llegue a los cines tras los múltiples retrasos producidos por la pandemia de coronavirus, un nuevo rumor ha llegado desde Hollywood. ¿Habrá secuela de Interestelar?

A causa del COVID-19, los estudios han tenido que reorganizar todo su calendario de estrenos y próximos proyectos para hacer frente a un año en el que tanto las salas de cine como los rodajes han permanecido cerrados. Aunque el 2021 será un año repleto de taquillazos, los estudios tienen que mirar hacia el futuro, y las secuelas y derivados de franquicias son una gran opción.

En el caso de Warner, actualmente tiene en desarrollo tanto las películas del Universo DC como el spin-off de Harry Potter Animales Fantásticos, así como la cuarta entrega de The Matrix. Pero según informa We Got This Covered, también podría estar planeando una secuela de Interestelar de Nolan, no de cara a iniciar una franquicia, sino a asegurarse un éxito tras el estreno de Tenet.

El medio cita a las mismas fuentes que anticiparon películas como Scream 5, Ahora me ves 3 o La búsqueda 3, y asegura que Warner ya ha puesto en marcha la segunda entrega de Interestelar. La idea es que Nolan vuelva a dirigir la cinta, o al menos participe en el guión de la misma.

We Got This Covered también apunta que la secuela comenzará justo donde acabó la primera entrega, con Coop (Mathew McConaughey) embarcándose en un nuevo viaje hacia el planeta desconocido pero habitable donde Brand (Anne Hathaway) quedó atrapada.

Fuente: Sin Embargo