Warner Bros. podría estrenar Wonder Woman 1984 en streaming por pandemia de COVID-19

Warner Bros. se está planteando la posibilidad de saltarse los cines y lanzar Wonder Woman 1984 por medio del streaming debido a la crisis global por el coronavirus, que mantiene las salas cerradas en gran parte del planeta.

El medio especializado The Wrap adelantó este viernes esta opción que está barajando el estudio, según dos fuentes anónimas y conocedoras de estas discusiones.

The Wrap aseguró que esta posibilidad está siendo considerada por Toby Emmerich, presidente de Warner Bros., y los consejeros de más alto rango de la compañía.

La directora de Wonder Woman 1984, Patty Jenkins, y el productor ejecutivo de la cinta, Charles Roven, no han participado en estas conversaciones.

The Wrap explicó que la prioridad de Warner Bros. es que la esperadísima secuela de Wonder Woman (2017) se pueda ver en la gran pantalla a partir del próximo 5 de junio.

Pero ante la incertidumbre provocada por el coronavirus, las fuentes de este portal de cine señalaron que Warner Bros. está considerando una alternativa online que pudiera comercializarse de forma individual y no como parte del catálogo de una plataforma.

Esto descartaría que la cinta esté disponible de primeras en HBO Max, el nuevo servicio de streaming que Warner tiene previsto presentar en mayo.

No obstante, la versión oficial de Warner Bros. continúa siendo que Wonder Woman 1984 se verá en las salas y que no hay opciones abiertas para el streaming.

“Nuestra intención es estrenarla en los cines, ese es nuestro plan”, aseguró a The Wrap el presidente de distribución en Estados Unidos y Canadá, Jeff Goldstein.

Roven, por su parte, consideró “ridículo” plantear un estreno solo digital para una gran producción como esta.

“Todo el mundo admite que, por muy interesante que sea el streaming, si quieres un éxito de taquilla enorme y global tienes que estrenar en los cines”, opinó.

Wonder Woman fue un gran fenómeno que encumbró a Gal Gadot como estrella mundial y recaudó 822 millones de dólares.

En la secuela, de nuevo bajo la dirección de Patty Jenkins, Gadot estará acompañada por Chris Pine, Kristen Wiig y Pedro Pascal, entre otros.

Aunque la fecha de estreno en junio de Wonder Woman 1984 no ha sido modificada, otras superproducciones como No Time to Die (James Bond), F9 (Fast & Furious), Mulán o Black Widow han tenido que retrasar o suspender sin fecha sus estrenos debido al coronavirus.

Onward y Bloodshot, que apenas acababan de pisar los cines en marzo, llegarán a los servicios digitales en breve.

Y Trolls World Tour, que se iba a estrenar en los cines el 10 de abril, aterrizará directamente en el mercado doméstico ese mismo día.

Todos estos movimientos, en una industria cinematográfica todavía en “shock” por los efectos que pueda tener el coronavirus, dejan el camino abierto a reformar el tradicionalmente rígido sistema de ventanas de distribución del cine, que es el plazo entre la exhibición en salas y la llegada de las películas a los hogares.

