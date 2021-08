Vuelve Baby Yoda: La 3ª temporada de The Mandalorian llegaría a la pantalla en 2022

La temporada 3 de The Mandalorian está confirmada, pero todavía habrá que esperar para conocer la fecha de estreno. Disney+ tiene muchos proyectos planificados relacionados con el mundo de Star Wars, y en los próximos años los contenidos disponibles aumentarán de forma notable.

Están trabajando en varios spin-offs de The Mandalorian, junto con otras series que se centrarán en los personajes Obi-Wan Kenobi y Cassian Andor.

La siguiente parada para los fans es en diciembre de 2021, que es cuando se estrenará El Libro de Boba Fett, y también veremos en un futuro la serie Ahsoka (protagonizada por Rosario Dawson). Pero la serie que ha originado estos spin-off no se va a ninguna parte, y la historia de Mando y Grogu continuará en la plataforma de streaming Disney+.

Por lo que sabemos hasta ahora, parece que la tercera temporada de The Mandalorian se estrenará en algún momento de 2022, pero la fecha exacta todavía es un misterio, ya que el comienzo de la grabación ha sido pospuesto: en un principio la iban a grabar de forma simultánea junto con El Libro de Boba Fett. Pero al final parece que no es así.

¿Habrá temporada 3 de The Mandalorian? Sí. La serie se renovó incluso antes de que fuera estrenada la segunda temporada, pero el anuncio oficial lo hizo su creador Jon Favreau en diciembre de 2020.

Fecha de estreno: The Mandalorian temporada 3 se espera para 2022, pero todavía no sabemos la fecha exacta. Todo lo que sabemos de forma oficial es que la producción iba a empezar justo después de El Libro de Boba Fett, pero posteriormente se anunció que no empezarían a grabar la tercera temporada hasta finales del 2021 o principios de 2022. Lucasfilm no ha dicho nada, y Pedro Pascal confirmó en junio que todavía no habían empezado a grabar.

Reparto: Pascal volverá interpretando al protagonista de The Mandalorian, Din Djarin, pero todavía no han anunciado de forma oficial a los demás miembros del reparto. Eso sí, sabemos que Gina Carano no volverá a interpretar a Cara Dune. Por otro lado, Giancarlo Esposito ha dado a entender que su personaje, Moff Gideon, volverá en un futuro.

Historia: Se espera que las tramas principales de la temporada 3 de The Mandalorian giren alrededor de conocer el destino del Sable Oscuro (también conocido como el arma Darksaber) y saber si Grogu volverá al lado de Mando tras haber sido entrenado por Luke Skywalker (Mark Hamill).

